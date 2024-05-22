Силы ПВО уничтожили 24 из 24"шахедов"

Силы противовоздушной обороны ночью сбили все 24 ударных дрона, которыми Россия атаковала Украину. ПВО работала в пределах Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской и Одесской областей. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук, передает УНН.

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Отмечается, что в ночь на 22 мая противник атаковал 24-ю ударными БПЛА типа "Shahed-131/136". Пуски осуществлялись из районов Приморско-Ахтарск, Курск-рф и территории временно оккупированного Крыма.

В результате противовоздушного боя Силам обороны Украины удалось сбить все 24"шахеды".

Ночную атаку оккупантов отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы, зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных Сил.

Ударные БпЛА уничтожали в пределах Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской и Одесской областей. написал Олещук

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