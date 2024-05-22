Сили ППО знищили 24 із 24 "шахедів"

Сили протиповітряної оборони вночі збили всі 24 ударні дрони, якими Росія атакувала Україну. ППО працювала у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук, передає УНН.

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Зазначається, що у ніч на 22 травня противник атакував 24-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Пуски здійснювались із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф та території тимчасово окупованого Криму.

В результаті протиповітряного бою Силам оборони України вдалося збити усі 24 "шахеди".

Нічну атаку окупантів відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби, зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил.

Ударні БпЛА знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей. написав Олещук

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