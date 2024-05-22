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Енергетики частково відновили електропостачання на Сумщині

Енергетики частково відновили електропостачання на Сумщині

Київ • УНН

 • 36922 перегляди

Енергетики відновили електропостачання у Сумському, Роменському та Охтирському районах після того, як вночі 22 травня внаслідок ворожого авіаудару було порушено електропостачання, тоді як у Шосткинському та Конотопському районах тривають роботи з відновлення електропостачання.

Енергетики відновили електропостачання в Сумському, Роменському та Охтирському районах, яке було припинено сьогодні, 22 травня вночі внаслідок ворожого авіаційного удару. Про це повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.

Деталі

У Шосткинському та Конотопському районах роботи по відновленню постачання електроенергії продовжуються.

Нагадаємо

У ніч на 22 травня через ворожу атаку "шахедами" було знеструмлено Суми.

Це сталося після того, як у ніч на 22 травня ворог вдарив по енергетичних об’єктах Шостки та Конотопа на Сумщині.

Через російську атаку на енергетику Суми залишилися без електроенергії22.05.24, 04:10 • 28774 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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