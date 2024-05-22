Через російську атаку на енергетику Суми залишилися без електроенергії
Київ • УНН
Через напад Росії на енергетичний сектор місто Суми залишилося без електрики, і в даний час робляться зусилля з відновлення електропостачання та забезпечення електроенергією критично важливих об'єктів інфраструктури в першу чергу.
Через російську атаку на енергетику Суми залишилися без електроенергії, повідомив керівник Сумської МВА Дрозденко. Нині очікують на відновлення після чого, мають заструмити критичну інфраструктуру, передає УНН.
Деталі
У зв'язку із ворожою атакою місто Суми не отримує електричну енергію. Очікуємо на відновлення та в першу чергу забезпечуємо критичну інфраструктуру
Нагадаємо
Російські війська безпілотниками атакували енергетичні обʼєкти Шостки та Конотопа на Сумщині.
На місцях влучань працюють всі необхідні служби. Енергетики намагаються відновити електропостачання, яке припинилося через удар. Наслідки атаки уточнюються.
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