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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Энергетики частично восстановили электроснабжение на Сумщине

Энергетики частично восстановили электроснабжение на Сумщине

Киев  •  УНН

22 мая 2024, 04:11  •  2592 просмотра

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Энергетики восстановили электроснабжение в Сумском, Роменском и Ахтырском районах после того, как ночью 22 мая в результате вражеского авиаудара было нарушено электроснабжение, тогда как в Шосткинском и Конотопском районах продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Энергетики возобновили электроснабжение в Сумском, Роменском и Ахтырском районах, которое было прекращено сегодня, 22 мая ночью в результате вражеского авиационного удара. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.

детали

В Шосткинском и Конотопском районах работы по восстановлению поставок электроэнергии продолжаются.

Напомним

У ніч на 22 травня через ворожу атаку "шахедами" було знеструмлено Суми.

Это произошло после того, как в ночь на 22 мая враг ударил по энергетическим объектам Шостки и Конотопа на Сумщине.

Из-за российской атаки на энергетику суммы остались без электроэнергии22 мая 2024, 01:10 • 12466 просмотров

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