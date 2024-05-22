Энергетики частично восстановили электроснабжение на Сумщине

Энергетики возобновили электроснабжение в Сумском, Роменском и Ахтырском районах, которое было прекращено сегодня, 22 мая ночью в результате вражеского авиационного удара. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.

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В Шосткинском и Конотопском районах работы по восстановлению поставок электроэнергии продолжаются.

Напомним

У ніч на 22 травня через ворожу атаку "шахедами" було знеструмлено Суми.

Это произошло после того, как в ночь на 22 мая враг ударил по энергетическим объектам Шостки и Конотопа на Сумщине.

Из-за российской атаки на энергетику суммы остались без электроэнергии