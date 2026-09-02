Сибига представит план усиления поддержки Украины на неформальной встрече глав МИД ЕС
Киев • УНН
Глава МИД Украины прибыл в Ирландию на встречу министров ЕС. Он представит приоритеты военной, энергетической и санкционной поддержки Киева.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл в Ирландию на неформальную встречу глав МИД стран Европейского союза, где представит программу усиления военной и энергетической поддержки Киева. Об этом он сообщил в социальной сети X, информирует УНН.
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По словам дипломата, нынешняя эскалация со стороны рф требует обсуждения "решительных ответов, поддержки Украины и способов лишить Россию средств и ресурсов для продолжения ее войны".
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Он подчеркнул, что представит партнерам четкий перечень приоритетов: усиление противовоздушной и противобаллистической обороны, более жесткие санкции и давление на РФ, дополнительную оборонную и энергетическую поддержку накануне зимы, а также прогресс в открытии переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС.
"Чем больше возможностей получит Украина и чем меньше ресурсов останется у России для ее войны, тем ближе мы будем к всеобъемлющему и длительному миру", - добавил глава украинского МИД.
Напомним
В кремле заявили, что встреча путина, Зеленского и Трампа возможна только после согласования ключевых договоренностей и подготовки документа.
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