Сибига представит план усиления поддержки Украины на неформальной встрече глав МИД ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл в Ирландию на неформальную встречу глав МИД стран Европейского союза, где представит программу усиления военной и энергетической поддержки Киева. Об этом он сообщил в социальной сети X, информирует УНН.

Подробности

По словам дипломата, нынешняя эскалация со стороны рф требует обсуждения "решительных ответов, поддержки Украины и способов лишить Россию средств и ресурсов для продолжения ее войны".

Обсуждение должно быть посвящено привлечению всех доступных инструментов к работе - отметил Сибига.

Он подчеркнул, что представит партнерам четкий перечень приоритетов: усиление противовоздушной и противобаллистической обороны, более жесткие санкции и давление на РФ, дополнительную оборонную и энергетическую поддержку накануне зимы, а также прогресс в открытии переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС.

"Чем больше возможностей получит Украина и чем меньше ресурсов останется у России для ее войны, тем ближе мы будем к всеобъемлющему и длительному миру", - добавил глава украинского МИД.

Напомним

В кремле заявили, что встреча путина, Зеленского и Трампа возможна только после согласования ключевых договоренностей и подготовки документа.

Буданов ожидает в ближайшее время технических переговоров по поводу войны рф против Украины