Сибіга представить план посилення підтримки України на неформальній зустрічі глав МЗС ЄС
Київ • УНН
Глава МЗС України прибув до Ірландії на зустріч міністрів ЄС. Він представить пріоритети військової, енергетичної та санкційної підтримки Києва.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув до Ірландії на неформальну зустріч очільників МЗС країн Євросоюзу, де представить програму посилення військової та енергетичної підтримки Києва. Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує УНН.
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За словами дипломата, нинішня ескалація з боку рф вимагає обговорення "рішучих відповідей, підтримки України та способів позбавлення Росії засобів і ресурсів для продовження її війни".
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Він підкреслив, що представить партнерам чіткий перелік пріоритетів: посилення протиповітряної та протибалістичної оборони, жорсткіші санкції і тиск на РФ, додаткову оборонну та енергетичну підтримку напередодні зими, а також прогрес у відкритті переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС.
"Чим більше можливостей отримає Україна і чим менше ресурсів лишиться Росії для її війни, тим ближче ми будемо до всеосяжного та тривалого миру", - додав глава українського МЗС.
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