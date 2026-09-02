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Financial Times

Сибіга представить план посилення підтримки України на неформальній зустрічі глав МЗС ЄС

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Глава МЗС України прибув до Ірландії на зустріч міністрів ЄС. Він представить пріоритети військової, енергетичної та санкційної підтримки Києва.

Сибіга представить план посилення підтримки України на неформальній зустрічі глав МЗС ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув до Ірландії на неформальну зустріч очільників МЗС країн Євросоюзу, де представить програму посилення військової та енергетичної підтримки Києва. Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує УНН.

Деталі

За словами дипломата, нинішня ескалація з боку рф вимагає обговорення "рішучих відповідей, підтримки України та способів позбавлення Росії засобів і ресурсів для продовження її війни".

Обговорення має бути присвячене залученню всіх доступних інструментів до роботи

- зазначив Сибіга.

Він підкреслив, що представить партнерам чіткий перелік пріоритетів: посилення протиповітряної та протибалістичної оборони, жорсткіші санкції і тиск на РФ, додаткову оборонну та енергетичну підтримку напередодні зими, а також прогрес у відкритті переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС.

"Чим більше можливостей отримає Україна і чим менше ресурсів лишиться Росії для її війни, тим ближче ми будемо до всеосяжного та тривалого миру", - додав глава українського МЗС.

Нагадаємо

У кремлі заявили, що зустріч путіна, Зеленського і Трампа можлива лише після узгодження ключових домовленостей та підготовки документа.

Буданов очікує найближчим часом технічних переговорів щодо війни рф проти України28.08.26, 20:50 • 3781 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніЕкономікаПолітикаСвіт
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