Вплив Ірану в Ормузі зменшується через економічний тиск США - Reuters
Київ • УНН
Блокада та санкції скорочують нафтові доходи Ірану й обмежують доступ до валюти. Тегеран не зміг спричинити глобальний енергетичний шок.
Вашингтон розпочинає безпрецедентний економічний наступ на Іран, щоб досягти того, чого не зміг досягти військовою силою. Про це пише Reuters, інформує УНН.
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Зазначається, що після років санкцій Тегеран зараз стикається з одним із найжорстокіших тисків в історії Ісламської Республіки - військово-морська блокада США та жорсткіші санкції обмежують експорт нафти, а також доступ до іноземної валюти.
Ця кампанія американських та регіональних чиновників спрямована на те, щоб змусити Тегеран дозволити вільний прохід через Ормузьку протоку, якою проходить близько п'ятої частини світових поставок нафти та СПГ. Їхня ставка ґрунтується на простому розрахунку: Іран зазнає більшої економічної шкоди, ніж завдає
Вказується, що зусилля щодо припинення експорту нафти скоротили державні доходи Ірану, тоді як спроби порушити судноплавство через Ормузьку протоку не спричинили глобального економічного шоку, який, як сподівався Тегеран, змусить Вашингтон піти на компроміс. При цьому "енергетичні ринки адаптувалися, і альтернативні постачання продовжують надходити".
Нагадаємо
За інформацією The New York Times, мало що вказує на те, що Тегеран готовий укласти будь-яку угоду з Вашингтоном.
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