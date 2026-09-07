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Влияние Ирана в Ормузском проливе уменьшается из-за экономического давления США — Reuters

Киев • УНН

 • 428 просмотра

Блокада и санкции сокращают нефтяные доходы Ирана и ограничивают доступ к валюте. Тегеран не смог спровоцировать глобальный энергетический шок.

Влияние Ирана в Ормузском проливе уменьшается из-за экономического давления США — Reuters

Вашингтон начинает беспрецедентное экономическое наступление на Иран, чтобы добиться того, чего не смог достичь военной силой. Об этом пишет Reuters, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что после многих лет санкций Тегеран сейчас сталкивается с одним из самых жестких давлений в истории Исламской Республики — военно-морская блокада США и ужесточение санкций ограничивают экспорт нефти, а также доступ к иностранной валюте.

Эта кампания американских и региональных чиновников направлена на то, чтобы заставить Тегеран разрешить свободный проход через Ормузский пролив, по которому проходит около пятой части мировых поставок нефти и СПГ. Их ставка основана на простом расчете: Иран понесет больший экономический ущерб, чем нанесет

— говорится в статье.

Указывается, что усилия по прекращению экспорта нефти сократили государственные доходы Ирана, тогда как попытки нарушить судоходство через Ормузский пролив не вызвали глобального экономического шока, который, как надеялся Тегеран, заставил бы Вашингтон пойти на компромисс. При этом "энергетические рынки адаптировались, и альтернативные поставки продолжают поступать".

Напомним

По информации The New York Times, мало что указывает на то, что Тегеран готов заключить какое-либо соглашение с Вашингтоном.

США нанесли удары по трём иранским танкерам для перевозки сырой нефти05.09.26, 18:17 • 5690 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Reuters
Вашингтон
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран