Влияние Ирана в Ормузском проливе уменьшается из-за экономического давления США — Reuters
Киев • УНН
Блокада и санкции сокращают нефтяные доходы Ирана и ограничивают доступ к валюте. Тегеран не смог спровоцировать глобальный энергетический шок.
Вашингтон начинает беспрецедентное экономическое наступление на Иран, чтобы добиться того, чего не смог достичь военной силой. Об этом пишет Reuters, информирует УНН.
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Отмечается, что после многих лет санкций Тегеран сейчас сталкивается с одним из самых жестких давлений в истории Исламской Республики — военно-морская блокада США и ужесточение санкций ограничивают экспорт нефти, а также доступ к иностранной валюте.
Эта кампания американских и региональных чиновников направлена на то, чтобы заставить Тегеран разрешить свободный проход через Ормузский пролив, по которому проходит около пятой части мировых поставок нефти и СПГ. Их ставка основана на простом расчете: Иран понесет больший экономический ущерб, чем нанесет
Указывается, что усилия по прекращению экспорта нефти сократили государственные доходы Ирана, тогда как попытки нарушить судоходство через Ормузский пролив не вызвали глобального экономического шока, который, как надеялся Тегеран, заставил бы Вашингтон пойти на компромисс. При этом "энергетические рынки адаптировались, и альтернативные поставки продолжают поступать".
Напомним
По информации The New York Times, мало что указывает на то, что Тегеран готов заключить какое-либо соглашение с Вашингтоном.
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