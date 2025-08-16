$41.450.00
Эксклюзив
10:46 • 4540 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
09:52 • 11185 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
08:59 • 16247 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
07:28 • 28298 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с Путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 153443 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 158544 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 115224 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 105795 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 91824 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 129912 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Сибига назвал цель переговоров Зеленского и Трампа в Вашингтоне

Киев • УНН

 • 974 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Встреча обсудит дальнейшие шаги для прекращения войны и развитие инфраструктуры гарантий безопасности.

Сибига назвал цель переговоров Зеленского и Трампа в Вашингтоне

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что в понедельник Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп встретятся в Вашингтоне. Он также заверил, что Киев поддерживает усилия президента Трампа в организации трехсторонней встречи лидеров, пишет УНН со ссылкой на сообщение Сибиги в Х.

Президент Владимир Зеленский провел содержательный и продуктивный разговор с президентом Трампом. Мы благодарны США за их участие и постоянную приверженность поддержке Украины и продвижению мира. Очень важно, что лидеры Украины и Соединенных Штатов договорились встретиться в Вашингтоне, округ Колумбия, в понедельник, чтобы обсудить дальнейшие шаги для прекращения убийств и войны

- написал Сибига.

Глава МИД добавил, что страна ценит позитивные сигналы американской стороны относительно ее готовности развивать инфраструктуру гарантий безопасности.

Мы ценим позитивные сигналы американской стороны относительно ее готовности работать над развитием надежной инфраструктуры гарантий безопасности для Украины. Мы также поддерживаем усилия президента Трампа по организации трехсторонней встречи лидеров между Украиной, Соединенными Штатами и россией

- отметил Сибига.

По словам Сибиги, Путин должен понимать последствия затягивания войны, которую россия ведет против Украины.

Он слишком много раз лгал в прошлом и полностью обесценил свое слово. Только его действия являются реальными показателями того, действительно ли он готов прекратить свой террор и агрессию. Именно поэтому стратегия мира через силу остается нашим приоритетом. Усиление давления на Москву и укрепление Украины являются критически важными компонентами для продвижения мира

- заявил Сибига.

Зеленский после разговора с Трампом и лидерами Европы: нужно прекратить огонь как на поле боя, так и в небе и против инфраструктуры портов

Сибига добавил, что в это решающее время Украина тесно координирует действия со всеми своими союзниками и благодарит их за их поддержку и единство.

Трансатлантическое единство имеет первостепенное значение для достижения прочного мира и безопасности для всех нас. Украина остается приверженной мирным усилиям. Мы будем продолжать использовать каждую возможность, даже самую малую, чтобы прекратить войну, спасти жизни и освободить наших людей

- подчеркнул Сибига.

Сибига также упомянул, что во время разговора Президент Зеленский также выразил свою благодарность первой леди Мелании Трамп за ее искреннее внимание и усилия по возвращению насильственно депортированных украинских детей. Глава МИД назвал это настоящим актом гуманизма.

Мы продолжаем работать над достижением мира и укреплением Украины во всех сферах

- подытожил Сибига.

Дополнение

Европейские лидеры заявили, что россия не может иметь права вето на путь Украины в ЕС и НАТО. Они также подчеркнули отсутствие ограничений для Вооруженных сил Украины и ее сотрудничества с третьими странами.

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Андрей Сибига
Белый дом
НАТО
Вооруженные силы Украины
Вашингтон
Дональд Трамп
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев