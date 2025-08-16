Сибіга назвав мету переговорів Зеленського і Трампа у Вашингтоні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що у понеділок Президент України Володимир Зеленський та очільник Білого дому Дональд Трамп зустрінуться у Вашингтоні. Він також запевнив, Київ підтримує зусилля президента Трампа в організації тристоронньої зустрічі лідерів, пише УНН з посиланням на допис Сибіги в Х.

Президент Володимир Зеленський провів змістовну та продуктивну розмову з президентом Трампом. Ми вдячні США за їхню участь та постійну відданість підтримці України та просуванню миру. Дуже важливо, що лідери України та Сполучених Штатів домовилися зустрітися у Вашингтоні, округ Колумбія, у понеділок, щоб обговорити подальші кроки для припинення вбивств та війни - написав Сибіга.

Очільник МЗС додав, що країна цінує позитивні сигнали американської сторони щодо її готовності розбудовувати інфраструктуру гарантій безпеки.

Ми цінуємо позитивні сигнали американської сторони щодо її готовності працювати над розвитком надійної інфраструктури гарантій безпеки для України. Ми також підтримуємо зусилля президента Трампа щодо організації тристоронньої зустрічі лідерів між Україною, Сполученими Штатами та росією - зазначив Сибіга.

За словами Сибіги, путін має розуміти наслідки затягування війни, які росія веде проти України.

Він забагато разів брехав у минулому та повністю знецінив своє слово. Тільки його дії є реальними показниками того, чи справді він готовий припинити свій терор та агресію. Саме тому стратегія миру через силу залишається нашим пріоритетом. Посилення тиску на Москву та зміцнення України є критично важливими компонентами для просування миру - заявив Сибіга.

Зеленський після розмови з Трампом і лідерами Європи: треба припинити вогонь як на полі бою, так і в небі і проти інфраструктури портів

Сибіга додав, що у цей вирішальний час Україна тісно координує дії з усіма своїми союзниками та дякує їм за їхню підтримку та єдність.

Трансатлантична єдність має першорядне значення для досягнення міцного миру та безпеки для всіх нас. Україна залишається відданою мирним зусиллям. Ми продовжуватимемо використовувати кожну можливість, навіть найменшу, щоб припинити війну, врятувати життя та звільнити наших людей - підкреслив Сибіга.

Сибіга також згадав, що під час розмови Президент Зеленський також висловив свою вдячність першій леді Меланії Трамп за її щиру увагу та зусилля щодо повернення насильно депортованих українських дітей. Глава МЗС назвав це справжнім актом гуманізму.

Ми продовжуємо працювати над досягненням миру та зміцненням України в усіх сферах - підсумував Сибіга.

Доповнення

Європейські лідери заявили, що росія не може мати права вето на шлях України до ЄС та НАТО. Вони також наголосили на відсутності обмежень для Збройних сил України та її співпраці з третіми країнами.