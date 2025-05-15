Сибига о составе российской делегации: несерьезность и пренебрежение

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что состав российской делегации для переговоров в Турции демонстрирует несерьезность намерений относительно мира и пренебрежение к своим партнерам. Об этом он сказал журналистам в Турции в четверг, передает УНН.

(Демонстрирует - ред.) несерьезность намерений относительно мира. Это пренебрежение к своим партнерам в контексте мирного процесса - сказал Сибига, комментируя состав российской делегации для переговоров.

Также он отметил, что во время встречи с государственным секретарем США Марко Рубио они обсуждали все, что служит мирным усилиям.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл в Анкару для участия в переговорах Президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 15 мая запланирована встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также 15 мая в Турции - в Стамбуле - ожидаются потенциальные переговоры Украины и россии.

Зеленский примет решение о переговорах с россией в Стамбуле после встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом сегодня, сообщил украинский чиновник СМИ.

Президент Владимир Зеленский 11 мая заявлял, что ожидает от россии прекращения огня и что он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая. Но заявил, что не будет вести переговоры ни с одним представителем россии, кроме самого путина.

В кремле в ночь на 15 мая сообщили об участниках делегации россии на переговоры в Турции, но уровень был даже ниже ожидаемого, когда СМИ сообщали, что на встрече может присутствовать глава мид россии сергей лавров. путина в кремле также не указали как участника переговоров в Турции, запланированных на четверг, несмотря на то, что он сам это предлагал.