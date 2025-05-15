Сибига о составе российской делегации: несерьезность и пренебрежение
Киев • УНН
Андрей Сибига заявил, что состав российской делегации для переговоров в Турции демонстрирует несерьезность намерений относительно мира. Во время встречи с госсекретарем США обсуждались мирные усилия.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что состав российской делегации для переговоров в Турции демонстрирует несерьезность намерений относительно мира и пренебрежение к своим партнерам. Об этом он сказал журналистам в Турции в четверг, передает УНН.
(Демонстрирует - ред.) несерьезность намерений относительно мира. Это пренебрежение к своим партнерам в контексте мирного процесса
Также он отметил, что во время встречи с государственным секретарем США Марко Рубио они обсуждали все, что служит мирным усилиям.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл в Анкару для участия в переговорах Президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним
У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 15 мая запланирована встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также 15 мая в Турции - в Стамбуле - ожидаются потенциальные переговоры Украины и россии.
Зеленский примет решение о переговорах с россией в Стамбуле после встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом сегодня, сообщил украинский чиновник СМИ.
Президент Владимир Зеленский 11 мая заявлял, что ожидает от россии прекращения огня и что он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая. Но заявил, что не будет вести переговоры ни с одним представителем россии, кроме самого путина.
В кремле в ночь на 15 мая сообщили об участниках делегации россии на переговоры в Турции, но уровень был даже ниже ожидаемого, когда СМИ сообщали, что на встрече может присутствовать глава мид россии сергей лавров. путина в кремле также не указали как участника переговоров в Турции, запланированных на четверг, несмотря на то, что он сам это предлагал.