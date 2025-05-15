Сибіга про склад російської делегації: несерйозність та зневага

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що склад російської делегації для переговорів в Туреччині демонструє несерйозність намірів щодо миру та зневагу до своїх партнерів. Про це він сказав журналістам у Туреччині у четвер, передає УНН.

(Демонструє - ред.) несерйозність намірів щодо миру. Це зневага до своїх партнерів в контексті мирного процесу - сказав Сибіга, коментуючи склад російської делегації для переговорів.

Також він зазначив, що під час зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо вони обговорювали все, що слугує мирним зусиллям.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув до Анкари для участі в переговорах Президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо

У президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана 15 травня запланована зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.

Також 15 травня в Туреччині - у Стамбулі - очікуються потенційні переговори України та рф.

Зеленський ухвалить рішення про переговори з росією у Стамбулі після зустрічі зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом сьогодні, повідомив український чиновник ЗМІ.

Президент Володимир Зеленський 11 травня заявляв, що очікує від рф припинення вогню і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня. Але заявив, що не буде вести переговори з жодним представником росії, окрім самого путіна.

У кремлі у ніч на 15 травня повідомили про учасників делегації рф на переговори у Туреччині, але рівень був навіть нижчий за очікуваний, коли ЗМІ повідомляли, що на зустрічі може бути присутній голова мзс рф сергій лавров. путіна у кремлі також не вказали як учасника переговорів у Туреччині, запланованих на четвер, попри те, що він сам це пропонував.