Швейцария выделяет Украине до 32 млн франков на генераторы и энергомодули

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Федеральный совет Швейцарии одобрил пакет помощи Украине на сумму до 32 млн швейцарских франков для преодоления энергетического кризиса. Помощь включает 18 газовых электрогенерационных модулей и 80 дизельных генераторов.

Швейцария выделяет Украине до 32 млн франков на генераторы и энергомодули

Федеральный совет Швейцарии одобрил пакет помощи Украине для преодоления острого энергетического кризиса, который стал самым тяжелым с начала полномасштабной войны. Речь идет о финансировании поставок энергетического оборудования на общую сумму до 32 млн швейцарских франков. Об этом сообщает Федеральная администрация Швейцарской Конфедерации, передает УНН.

Подробности

Решение было принято 11 февраля 2026 года после официального обращения украинского правительства. Из-за массированных российских ударов по гражданской энергетической инфраструктуре миллионы украинцев остались без электроэнергии в условиях сильных морозов. В начале года Украина официально объявила энергетическую чрезвычайную ситуацию.

В рамках пакета помощи швейцарские компании закупят, доставят и установят 18 газовых электрогенерационных модулей большой мощности вместе со вспомогательным оборудованием и расходными материалами. Это позволит производить электроэнергию сразу после монтажа. Модули передадут предприятиям теплоснабжения в четырех крупных городах, наиболее пострадавших от энергетического кризиса.

Кроме того, Швейцария поставит до 80 дизельных генераторов различной мощности. Часть из них получит Министерство развития Украины для приоритетного использования. Дополнительные генераторы и мобильные обогреватели передадут Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, с которой Швейцария сотрудничает уже много лет, в частности в сфере развертывания пунктов обогрева.

Первая поставка оборудования готовится к отправке в ближайшее время.

Реализация помощи будет проходить под руководством делегата Федерального совета Швейцарии по вопросам Украины. Финансирование закупок, транспортировки и координации осуществляется за счет бюджета Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии в рамках программы сотрудничества с частным сектором. Организационную и логистическую координацию обеспечивает Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству.

Оказание энергетической помощи является частью швейцарской программы поддержки Украины на 2025-2028 годы. В общей сложности с февраля 2022 года Швейцария направила на международную помощь Украине и соседним странам около 900 млн швейцарских франков.

Напомним

Несмотря на тяжелую ситуацию в Киеве из-за низких температур, графики отключений выдержаны. Украина усиливает сотрудничество с партнерами для получения оборудования и запчастей.

Андрей Тимощенков

