Швейцарія виділяє Україні до 32 млн франків на генератори та енергомодулі

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Федеральна рада Швейцарії схвалила пакет допомоги Україні на суму до 32 млн швейцарських франків для подолання енергетичної кризи. Допомога включає 18 газових електрогенераційних модулів та 80 дизельних генераторів.

Швейцарія виділяє Україні до 32 млн франків на генератори та енергомодулі

Федеральна рада Швейцарії схвалила пакет допомоги Україні для подолання гострої енергетичної кризи, яка стала найважчою з початку повномасштабної війни. Йдеться про фінансування постачання енергетичного обладнання на загальну суму до 32 млн швейцарських франків. Про це повідомляє Федеральна адміністрація Швейцарської Конфедерації, передає УНН.

Деталі

Рішення ухвалили 11 лютого 2026 року після офіційного звернення українського уряду. Через масовані російські удари по цивільній енергетичній інфраструктурі мільйони українців залишилися без електроенергії в умовах сильних морозів. На початку року Україна офіційно оголосила енергетичну надзвичайну ситуацію.

У межах пакета допомоги швейцарські компанії закуплять, доставлять і встановлять 18 газових електрогенераційних модулів великої потужності разом із допоміжним обладнанням і витратними матеріалами. Це дозволить виробляти електроенергію одразу після монтажу. Модулі передадуть підприємствам теплопостачання у чотирьох великих містах, які найбільше постраждали від енергетичної кризи.

Крім того, Швейцарія поставить до 80 дизельних генераторів різної потужності. Частину з них отримає Міністерство розвитку України для пріоритетного використання. Додаткові генератори та мобільні обігрівачі передадуть Державній службі України з надзвичайних ситуацій, з якою Швейцарія співпрацює вже багато років, зокрема у сфері розгортання пунктів обігріву.

Першу поставку обладнання готують до відправлення найближчим часом.

Реалізація допомоги відбуватиметься під керівництвом делегата Федеральної ради Швейцарії з питань України. Фінансування закупівель, транспортування та координації здійснюється за рахунок бюджету Державного секретаріату з економічних питань Швейцарії в межах програми співпраці з приватним сектором. Організаційну та логістичну координацію забезпечує Швейцарське агентство з розвитку та співробітництва.

Надання енергетичної допомоги є частиною швейцарської програми підтримки України на 2025-2028 роки. Загалом із лютого 2022 року Швейцарія спрямувала на міжнародну допомогу Україні та сусіднім країнам близько 900 млн швейцарських франків.

Нагадаємо

Попри важку ситуацію у Києві через низькі температури, графіки відключень витримано. Україна посилює співпрацю з партнерами для отримання обладнання та запчастин.

Андрій Тимощенков

