5 апреля, 11:39 • 28412 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 75620 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 87998 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 108011 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 93347 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 97552 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00 • 51395 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30 • 105790 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27 • 37109 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля, 05:00 • 85639 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
Штаб-квартира нефтяной компании Petroleum в Кувейте загорелась после удара иранского дрона

Киев • УНН

 • 5366 просмотра

В результате атаки беспилотника повреждены здания нефтяной компании и министерства. Власти оценивают ущерб после серии ударов по энергообъектам страны.

Штаб-квартира нефтяной компании Petroleum в Кувейте загорелась после удара иранского дрона
Фото: Bloomberg

Штаб-квартира Kuwait Petroleum Corp. в Кувейте загорелась после удара иранского беспилотника, здание эвакуировали, на месте работали пожарные. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным компании, в результате атаки повреждено здание, где также расположено министерство нефти Кувейта. В Kuwait Petroleum заявили, что сейчас оценивают масштабы ущерба вместе с профильными службами и принимают меры для безопасности персонала и защиты объекта.

Руководство нефтяного сектора внимательно следит за оценкой ущерба, нанесенного в результате инцидента, в координации с соответствующими органами власти, принимая при этом все необходимые меры для обеспечения безопасности персонала и охраны объекта

– говорится в заявлении компании.

США потеряли уже семь самолетов в войне с Ираном - CNN04.04.26, 14:35 • 26212 просмотров

Это уже не первый удар по энергетической инфраструктуре Кувейта за последние дни. Ранее атаки фиксировали на НПЗ Мина аль-Ахмади, аэропорту Кувейта и других энергетических объектах. Reuters также сообщало о пожаре после атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод Мина аль-Ахмади 3 апреля.

Иран перед этим расширил список целей

Накануне удара иранское агентство Fars опубликовало обновленный список потенциальных целей в странах Персидского залива. В него, по сообщениям Bloomberg, вошли не только нефтяные и газовые объекты, но и электро-, водо- и паровая инфраструктура, а также нефтехимические активы.

Новая атака стала очередным эпизодом расширения войны за пределы Ирана и Израиля – все чаще под удар попадает именно энергетическая инфраструктура стран Персидского залива.

ОАЭ остановили работу своего крупнейшего газового завода после атаки Ирана04.04.26, 12:00 • 5342 просмотра

Степан Гафтко

