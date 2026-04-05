Штаб-квартира нефтяной компании Petroleum в Кувейте загорелась после удара иранского дрона

Фото: Bloomberg

Штаб-квартира Kuwait Petroleum Corp. в Кувейте загорелась после удара иранского беспилотника, здание эвакуировали, на месте работали пожарные. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным компании, в результате атаки повреждено здание, где также расположено министерство нефти Кувейта. В Kuwait Petroleum заявили, что сейчас оценивают масштабы ущерба вместе с профильными службами и принимают меры для безопасности персонала и защиты объекта.

Руководство нефтяного сектора внимательно следит за оценкой ущерба, нанесенного в результате инцидента, в координации с соответствующими органами власти, принимая при этом все необходимые меры для обеспечения безопасности персонала и охраны объекта – говорится в заявлении компании.

Это уже не первый удар по энергетической инфраструктуре Кувейта за последние дни. Ранее атаки фиксировали на НПЗ Мина аль-Ахмади, аэропорту Кувейта и других энергетических объектах. Reuters также сообщало о пожаре после атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод Мина аль-Ахмади 3 апреля.

Иран перед этим расширил список целей

Накануне удара иранское агентство Fars опубликовало обновленный список потенциальных целей в странах Персидского залива. В него, по сообщениям Bloomberg, вошли не только нефтяные и газовые объекты, но и электро-, водо- и паровая инфраструктура, а также нефтехимические активы.

Новая атака стала очередным эпизодом расширения войны за пределы Ирана и Израиля – все чаще под удар попадает именно энергетическая инфраструктура стран Персидского залива.

