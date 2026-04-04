ОАЭ остановили работу своего крупнейшего газового завода после атаки Ирана
Киев • УНН
Из-за падения обломков на заводе в Хабшане вспыхнул пожар. Атаки Ирана на энергосистему региона привели к взлету цен на нефть и остановке НПЗ.
Абу-Даби приостановил работу крупнейшего в Объединенных Арабских Эмиратах предприятия по переработке природного газа после атаки, которая вызвала пожар через несколько часов после ударов по ключевой энергетической инфраструктуре Кувейта, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Работа газоперерабатывающего завода в Хабшане была остановлена после того, как власти перехватили удар, а причиной пожара стали падающие обломки, сообщил медиа-офис Абу-Даби в сообщении в X накануне. В Хабшане компания Abu Dhabi National Oil Co. управляет главным предприятием ОАЭ по сбору и переработке газа с месторождений эмирата и его распределению для внутреннего потребления.
Иран продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре региона спустя месяц после начала войны, которая началась 28 февраля с атак США и Израиля на Исламскую Республику. Удары парализовали работу нефтеперерабатывающих заводов, нефтехимических предприятий и предприятий по сжижению природного газа, а также вынудили некоторых крупнейших мировых производителей нефти сократить добычу.
Ормузский пролив остается в значительной степени закрытым для движения судов после того, как Иран атаковал несколько судов в Персидском заливе и вокруг него, нарушив работу ключевого экспортного маршрута, по которому транспортируется около пятой части мировых поставок нефти. Это привело к скачку цен на нефть примерно на 50% до почти 110 долларов за баррель. ОАЭ стремятся сохранить часть своего экспорта нефти по трубопроводу, идущему из Хабшана в эмират Фуджейра, минуя Ормузский пролив.
В пятницу Иран предупредил, что нанесет удар по энергетической инфраструктуре и другим объектам, таким как мосты в странах Персидского залива, если его собственные объекты такого рода будут атакованы.
Несколькими часами ранее был атакован нефтеперерабатывающий завод Мина-эль-Ахмади в Кувейте, при этом установки, работавшие на тот момент, загорелись. Власти также заявили, что рано утром в пятницу было совершено нападение на электростанцию и установку по опреснению воды, в результате чего были повреждены некоторые компоненты.
После атак прошлого месяца нефтеперерабатывающий завод Мина Аль-Ахмади мощностью 346 000 баррелей в сутки и расположенный неподалеку нефтеперерабатывающий завод Мина Абдулла мощностью 454 000 баррелей в сутки были вынуждены остановить работу своих установок.
Египет срочно переориентирует импорт нефти на Ливию из-за срыва поставок из Кувейта30.03.26, 01:19 • 13920 просмотров