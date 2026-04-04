ОАЕ зупинили роботу свого найбільшого газового заводу після атаки Ірану

Київ • УНН

 • 2504 перегляди

Через падіння уламків на заводі в Хабшані спалахнула пожежа. Атаки Ірану на енергосистему регіону призвели до злетів цін на нафту та зупинки НПЗ.

ОАЕ зупинили роботу свого найбільшого газового заводу після атаки Ірану

Абу-Дабі призупинив роботу найбільшого в Об'єднаних Арабських Еміратах підприємства з переробки природного газу після атаки, яка спричинила пожежу через кілька годин після ударів по ключовій енергетичній інфраструктурі Кувейту, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Робота газопереробного заводу в Хабшані була зупинена після того, як влада перехопила удар, а причиною пожежі стали падаючі уламки, повідомив медіа-офіс Абу-Дабі в повідомленні у X напередодні. У Хабшані компанія Abu Dhabi National Oil Co. управляє головним підприємством ОАЕ зі збирання та переробки газу з родовищ емірату та його розподілу для внутрішнього споживання.

Іран продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі регіону через місяць після початку війни, яка почалася 28 лютого з атак США та Ізраїлю на Ісламську Республіку. Удари паралізували роботу нафтопереробних заводів, нафтохімічних підприємств та підприємств зі скраплення природного газу, а також змусили деяких найбільших світових виробників нафти скоротити видобуток.

Ормузька протока залишається значною мірою закритою для руху суден після того, як Іран атакував кілька суден у Перській затоці і навколо неї, порушивши роботу ключового експортного маршруту, яким транспортується близько п'ятої частини світових поставок нафти. Це спричинило стрибок цін на нафту приблизно на 50% до майже 110 доларів за барель. ОАЕ прагнуть зберегти частину свого експорту нафти трубопроводом, що йде з Хабшана в емірат Фуджейра, минаючи Ормузьку протоку.

У п'ятницю Іран попередив, що завдасть удару по енергетичній інфраструктурі та іншим об'єктам, таким як мости в країнах Перської затоки, якщо його власні об'єкти такого роду будуть атаковані.

Декількома годинами раніше був атакований нафтопереробний завод Міна-ель-Ахмаді в Кувейті, при цьому установки, що працювали на той момент, загорілися. Влада також заявила, що рано вранці в п'ятницю було скоєно атаку на електростанцію та установку з опріснення води, внаслідок чого було пошкоджено деякі компоненти.

Після атак минулого місяця нафтопереробний завод Міна Аль-Ахмаді потужністю 346 000 барелів на добу і розташований неподалік нафтопереробний завод Міна Абдулла потужністю 454 000 барелів на добу були змушені зупинити роботу своїх установок.

Єгипет терміново переорієнтовує імпорт нафти на Лівію через зрив поставок із Кувейту30.03.26, 01:19 • 13925 переглядiв

Юлія Шрамко

