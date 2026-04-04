ОАЕ зупинили роботу свого найбільшого газового заводу після атаки Ірану
Київ • УНН
Через падіння уламків на заводі в Хабшані спалахнула пожежа. Атаки Ірану на енергосистему регіону призвели до злетів цін на нафту та зупинки НПЗ.
Абу-Дабі призупинив роботу найбільшого в Об'єднаних Арабських Еміратах підприємства з переробки природного газу після атаки, яка спричинила пожежу через кілька годин після ударів по ключовій енергетичній інфраструктурі Кувейту, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Робота газопереробного заводу в Хабшані була зупинена після того, як влада перехопила удар, а причиною пожежі стали падаючі уламки, повідомив медіа-офіс Абу-Дабі в повідомленні у X напередодні. У Хабшані компанія Abu Dhabi National Oil Co. управляє головним підприємством ОАЕ зі збирання та переробки газу з родовищ емірату та його розподілу для внутрішнього споживання.
Іран продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі регіону через місяць після початку війни, яка почалася 28 лютого з атак США та Ізраїлю на Ісламську Республіку. Удари паралізували роботу нафтопереробних заводів, нафтохімічних підприємств та підприємств зі скраплення природного газу, а також змусили деяких найбільших світових виробників нафти скоротити видобуток.
Ормузька протока залишається значною мірою закритою для руху суден після того, як Іран атакував кілька суден у Перській затоці і навколо неї, порушивши роботу ключового експортного маршруту, яким транспортується близько п'ятої частини світових поставок нафти. Це спричинило стрибок цін на нафту приблизно на 50% до майже 110 доларів за барель. ОАЕ прагнуть зберегти частину свого експорту нафти трубопроводом, що йде з Хабшана в емірат Фуджейра, минаючи Ормузьку протоку.
У п'ятницю Іран попередив, що завдасть удару по енергетичній інфраструктурі та іншим об'єктам, таким як мости в країнах Перської затоки, якщо його власні об'єкти такого роду будуть атаковані.
Декількома годинами раніше був атакований нафтопереробний завод Міна-ель-Ахмаді в Кувейті, при цьому установки, що працювали на той момент, загорілися. Влада також заявила, що рано вранці в п'ятницю було скоєно атаку на електростанцію та установку з опріснення води, внаслідок чого було пошкоджено деякі компоненти.
Після атак минулого місяця нафтопереробний завод Міна Аль-Ахмаді потужністю 346 000 барелів на добу і розташований неподалік нафтопереробний завод Міна Абдулла потужністю 454 000 барелів на добу були змушені зупинити роботу своїх установок.
