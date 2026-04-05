Штаб-квартира нафтової компанії Petroleum у Кувейті загорілася після удару іранського дрона

Київ • УНН

 • 5436 перегляди

Внаслідок атаки безпілотника пошкоджено будівлю нафтової компанії та міністерства. Влада оцінює збитки після серії ударів по енергооб'єктах країни.

Фото: Bloomberg

Штаб-квартира Kuwait Petroleum Corp. у Кувейті загорілася після удару іранського безпілотника, будівлю евакуювали, на місці працювали пожежники. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними компанії, внаслідок атаки пошкоджено будівлю, де також розташоване міністерство нафти Кувейту. У Kuwait Petroleum заявили, що зараз оцінюють масштаби збитків разом із профільними службами та вживають заходів для безпеки персоналу й захисту об’єкта.

Керівництво нафтового сектору уважно стежить за оцінкою збитків, завданих внаслідок інциденту, у координації з відповідними органами влади, вживаючи при цьому всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки персоналу та охорони об'єкта

– йдеться у заяві компанії.

Це вже не перший удар по енергетичній інфраструктурі Кувейту за останні дні. Раніше атаки фіксували на НПЗ Міна аль-Ахмаді, аеропорту Кувейту та інших енергетичних об’єктах. Reuters також повідомляло про пожежу після атаки дронів на нафтопереробний завод Міна аль-Ахмаді 3 квітня.

Іран перед цим розширив список цілей

Напередодні удару іранське агентство Fars опублікувало оновлений список потенційних цілей у країнах Перської затоки. До нього, за повідомленнями Bloomberg, увійшли не лише нафтові й газові об’єкти, а й електро-, водо- та парова інфраструктура, а також нафтохімічні активи.

Нова атака стала черговим епізодом розширення війни за межі Ірану та Ізраїлю – дедалі частіше під удар потрапляє саме енергетична інфраструктура країн Перської затоки.

