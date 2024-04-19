Шольц после визита в Китай видит "очень важный толчок" для дипломатии по Украине - СМИ
Киев • УНН
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об "очень важном толчке" для дипломатии по Украине.
Канцлер Германии Олаф Шольц, говоря о визите в Пекин и переговорах в том числе с лидером Китая Си Цзиньпином, заявил об "очень важном толчке" для дипломатии по Украине, пишет УНН со ссылкой на Bayerischer Rundfunk.
Детали
Как пишет издание, Шольц "все активнее поддерживает дипломатические усилия, направленные на прекращение агрессивной войны россии против Украины". "Он назвал свои дискуссии по этому поводу в Китае в пятницу на конференции СДПГ в Нордернае "очень важным толчком" для этого", - отмечает издание.
Как указано, Шольц подчеркнул, что с китайским руководством согласился относительно необходимости мирных конференций в Швейцарии. "Это то, что незаменимо в этом трудном процессе, и я благодарен, что мы с Германией смогли внести свой вклад", - отметил он.
Швейцария планирует мирный саммит на 15 и 16 июня, на который она хочет пригласить около 100 стран, включая Украину. россии там быть не должно, но должны быть "дружественные" россии страны, такие как Китай, Бразилия и Южная Африка. Во время своего визита в Пекин во вторник Шольц договорился с главой Китая Си Цзиньпином "интенсивно и положительно" координировать эту и возможные дальнейшие конференции, указывает издание.
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