Шольц после визита в Китай видит "очень важный толчок" для дипломатии по Украине - СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц, говоря о визите в Пекин и переговорах в том числе с лидером Китая Си Цзиньпином, заявил об "очень важном толчке" для дипломатии по Украине, пишет УНН со ссылкой на Bayerischer Rundfunk.

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Как пишет издание, Шольц "все активнее поддерживает дипломатические усилия, направленные на прекращение агрессивной войны россии против Украины". "Он назвал свои дискуссии по этому поводу в Китае в пятницу на конференции СДПГ в Нордернае "очень важным толчком" для этого", - отмечает издание.

Как указано, Шольц подчеркнул, что с китайским руководством согласился относительно необходимости мирных конференций в Швейцарии. "Это то, что незаменимо в этом трудном процессе, и я благодарен, что мы с Германией смогли внести свой вклад", - отметил он.

Швейцария планирует мирный саммит на 15 и 16 июня, на который она хочет пригласить около 100 стран, включая Украину. россии там быть не должно, но должны быть "дружественные" россии страны, такие как Китай, Бразилия и Южная Африка. Во время своего визита в Пекин во вторник Шольц договорился с главой Китая Си Цзиньпином "интенсивно и положительно" координировать эту и возможные дальнейшие конференции, указывает издание.

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