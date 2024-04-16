Шольц попросил главу Китая повлиять на рф, чтобы путин прекратил войну

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  31491 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

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ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  69553 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

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Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
  •  122309 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

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Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  135682 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

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С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  136017 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

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Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123279 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103024 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203542 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  195698 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  195062 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

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Шольц попросил главу Китая повлиять на рф, чтобы путин прекратил войну

Канцлер Германии Олаф Шольц попросил председателя КНР Си Цзиньпина использовать влияние Китая на россию, чтобы заставить путина прекратить войну на Украине и вывести российские войска.

Война •   •  6133 просмотра
Шольц попросил главу Китая повлиять на рф, чтобы путин прекратил войну

Донецкая область: эвакуированы еще полсотни людей, среди них 15 детей и 5 маломобильных

Еще 49 жителей, в том числе 15 детей и 5 людей с инвалидностью, были эвакуированы из 6 населенных пунктов Донецкой области из-за продолжающихся обстрелов.

Война •   •  4946 просмотра
Донецкая область: эвакуированы еще полсотни людей, среди них 15 детей и 5 маломобильных

Маск едет в Индию, чтобы встретится с Моди на фоне больших выборов и обсудить инвестиционные планы Tesla

Маск планирует посетить Индию и встретиться с премьер-министром Моди во время национальных выборов в стране, чтобы обсудить планы Tesla по запуску производства и значительным инвестициям в Индии.

Новости Мира •   •  4538 просмотра
Маск едет в Индию, чтобы встретится с Моди на фоне больших выборов и обсудить инвестиционные планы Tesla

Франция "переполнена пропагандой" перед выборами в ЕС - министр

Франция переполнена пропагандистскими и дезинформационными кампаниями накануне выборов в ЕС в июне, создавая фейковые медиа-сайты и аккаунты в социальных сетях.

Новости Мира •   •  4913 просмотра
Франция "переполнена пропагандой" перед выборами в ЕС - министр

Украина ищет страну-покровителя по освобождению гражданских пленных - Лубинец

Украина работает над тем, чтобы иметь государство-патрона для ведения переговоров об освобождении гражданских заключенных, незаконно удерживаемых россией, что позволило бы дипломатам этой страны иметь физический доступ к задержанным украинцам и обеспечивать их права.

Война •   •  6210 просмотра
Украина ищет страну-покровителя по освобождению гражданских пленных - Лубинец

В Умани мужчина нарисовал свастику на здании еврейской столовой

Мужчина нарисовал свастику и антимилицейскую фразу на здании еврейской столовой в Умани, Украина, что может привести к 5 годам лишения свободы за использование нацистской символики.

Криминал и ЧП •   •  4782 просмотра
В Умани мужчина нарисовал свастику на здании еврейской столовой

Шмыгаль встретился со спецпредставителем США Прицкер: обсудили усиление ПВО и финансовую поддержку

Во время своего визита на весенние встречи МВФ и Всемирного банка премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со специальным представителем США Пенни Прицкер, чтобы обсудить привлечение американских инвестиций, финансовую поддержку, конфискацию российских активов, ситуацию в энергетическом секторе и усиление противовоздушной обороны Украины.

Экономика •   •  6293 просмотра
Шмыгаль встретился со спецпредставителем США Прицкер: обсудили усиление ПВО и финансовую поддержку

Проблема с поставками вооружений грозит заморозкой конфликта и новой границей Украины и рф – Болтон

По мнению бывшего советника президента США Джона Болтона, Украине грозит "замораживание" конфликта и новая граница с россией вдоль линии соприкосновения из-за возможных задержек в предоставлении американской военной помощи и предстоящих выборов в США.

Война •   •  6443 просмотра
Проблема с поставками вооружений грозит заморозкой конфликта и новой границей Украины и рф – Болтон

В Киеве состоится презентация спецвыпуска журнала "Локальная история", посвященного поэту Василию Стусу

Специальный выпуск журнала "Локальная история" о писателе, диссиденте и правозащитнике Василии Стусе будет презентован 23 апреля, в котором опубликованы воспоминания о его детстве, интервью с его семьей и исследователями, а также информация о его родном селе.

Новости Бизнеса •   •  3276 просмотра
В Киеве состоится презентация спецвыпуска журнала "Локальная история", посвященного поэту Василию Стусу

Посол США и гендиректор Westinghouse осмотрели энергоблок №1 Хмельницкой АЭС

Посол США Бриджит Бринк и генеральный директор компании Westinghouse Патрик Фрагман осмотрели энергоблок №1 Хмельницкой АЭС и обсудили планы строительства на станции нового реактора AP1000.

Экономика •   •  8238 просмотра
Посол США и гендиректор Westinghouse осмотрели энергоблок №1 Хмельницкой АЭС