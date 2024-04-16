Шольц попросил главу Китая повлиять на рф, чтобы путин прекратил войну

Канцлер Германии Олаф Шольц попросил главу Китая Си Цзиньпиня повлиять на россию, чтобы российский диктатор владимир путин наконец прекратил войну против Украины, передает УНН.

"Слово Китая имеет вес в россии. Поэтому я попросил президента Си повлиять на россию, чтобы путин наконец прекратил свою безумную кампанию, вывел свои войска и положил конец этой ужасной войне", - написал Шольц в Х.

Также он сообщил, что Китай и Германия хотят интенсивно и позитивно координировать усилия по содействию проведения конференции высокого уровня в Швейцарии.

"Председатель Си и я пришли к единому мнению: Китай и Германия хотят интенсивно и позитивно координировать усилия по содействию проведения конференции высокого уровня в Швейцарии и будущих международных мирных конференций", - заявил Шольц.

Дополнение

Ранее Шольц, который находится с официальным визитом в Китае, заявлял, что на встрече в Пекине обсудит с главой Китая Си Цзиньпином "справедливый мир" в Украине.