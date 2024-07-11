Украине уже открыт доступ к финансированию в рамках программы ЕС Ukraine Facility. Должны как можно быстрее сформировать единый список проектов. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Шмыгаль провел первое заседание Руководящего совета по вопросам координации деятельности центральных органов исполнительной власти для поддержки участия Украины в Многосторонней координационной платформе доноров.

В Руководящий совет вошли Минфин, Минэкономики, Минюст, Мининфраструктуры, представители Украины во Всемирном банке, МВФ, ЕБРР.

По словам премьера, "наша задача - скоординировать потребности, распределить обязанности и поставить цели до конца года".

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"Дал задание министерствам проанализировать, какие направления нуждаются в дополнительном финансировании: госбюджет, проекты быстрого восстановления (прежде всего энергетика), проекты поддержки экономики и частного сектора.

Украине уже открыт доступ к финансированию в рамках программы ЕС Ukraine Facility. Должны как можно быстрее сформировать единый список проектов, которые готовы к привлечению инвестиций", - сообщил Шмыгаль.

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Кроме того, по его словам, до конца года министерства также должны разработать цифровое решение, чтобы в режиме реального времени видеть перечень всей помощи на поддержку приоритетных секторов.

"Задачи и ответственные определены. Продолжаем нашу работу для сильной Украины, стабильной экономики и нашей общей победы", - резюмировал Шмыгаль.

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