Украина получила от ЕС 1,9 млрд евро безусловного финансирования в рамках фонда Ukraine Facility на 50 млрд евро, сообщили в Минфине, пишет УНН.

Детали

"В государственный бюджет Украины поступил транш безусловного финансирования (Pre-financing) в размере 1,9 млрд евро от Европейского Союза. Средства предусмотрены финансовым инструментом ЕС Ukraine Facility", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "следующие транши в рамках инструмента Украина будет получать ежеквартально, при условии выполнения индикаторов определенных в плане Украины".

Как указано, с начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине почти 35 млрд евро прямой бюджетной помощи.

"Эти средства способствовали поддержанию макроэкономической стабильности, а также позволяют обеспечивать финансирование приоритетных бюджетных нужд. ЕС является ключевым партнером Украины, который продолжает играть решающую роль в ускорении нашей победы и укреплении экономической устойчивости страны", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Дополнение

Недавно Украина и Европейский Союз подписали соглашение общим размером 27 млрд евро на 2024-2027 годы в рамках инструмента Ukraine Facility.