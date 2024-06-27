Україна отримала від ЄС 1,9 млрд євро безумовного фінансування у межах Ukraine Facility
Київ • УНН
Україна отримала 1,9 мільярда євро безумовного фінансування від ЄС в межах програми Ukraine Facility Fund, що сприяє підтримці макроекономічної стабільності та фінансуванню пріоритетних бюджетних потреб.
Україна отримала від ЄС 1,9 млрд євро безумовного фінансування у межах фонду Ukraine Facility на 50 млрд євро, повідомили у Мінфіні, пише УНН.
Деталі
"До Державного бюджету України надійшов транш безумовного фінансування (Pre – financing) обсягом 1,9 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти передбачені фінансовим інструментом ЄС Ukraine Facility", - ідеться у повідомленні.
Повідомляється, що "Наступні транші в межах інструменту Україна отримуватиме щоквартально, за умови виконання індикаторів визначених у Плані України".
Як вказано, від початку повномасштабної війни ЄС надав Україні майже 35 млрд євро прямої бюджетної допомоги.
"Ці кошти сприяли підтримці макроекономічної стабільності, а також дозволяють забезпечувати фінансування пріоритетних бюджетних потреб. ЄС є ключовим партнером України, який продовжує відігравати вирішальну роль у пришвидшенні нашої перемоги та зміцненні економічної стійкості країни", — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Доповнення
Нещодавно Україна та Європейський Союз підписали угоду загальним обсягом 27 млрд євро на 2024-2027 роки у межах Інструменту Ukraine Facility.