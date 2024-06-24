Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный и министр финансов Сергей Марченко вместе с партнерами из Европейской комиссии подписали кредитное соглашение с Ukraine Facility . Об этом сообщили на сайте НБУ, пишет УНН.

Глава Нацбанка Андрей Пышный и министр финансов Сергей Марченко подписали кредитное соглашение к Ukraine Facility. Это соглашение поможет Украине привлечь в 2024-2027 годах до 27 млрд евро для поддержки государственного бюджета страны из общего объема в 50 млрд евро инструмента ЕС Ukraine Facility.

После вступления в силу этого соглашения Украина получит от ЕС 1,9 млрд евро безусловного финансирования.

Напомним

ЕС подписал первые гарантийные соглашения на сумму 1,4 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility, запустив ее инвестиционную составляющую Ukraine Investment Framework для ускорения восстановления Украины, особенно в секторе энергетики.