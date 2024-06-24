НБУ та Мінфін разом із партнерами з Єврокомісії підписали Кредитну угоду до Ukraine Facility
Київ • УНН
Україна підписала кредитну угоду з Європейською Комісією про отримання до 27 мільярдів євро з програми ЄС для України в 2024-2027 роках для підтримки свого державного бюджету.
Голова Національного банку України Андрій Пишний та міністр фінансів Сергій Марченко разом з партнерами з Європейської комісії підписали Кредитну угоду до Ukraine Facility. Про це повідомили на сайті НБУ, пише УНН.
Глава Нацбанку Андрій Пишний та міністр фінансів Сергій Марченко підписали Кредитну угоду до Ukraine Facility. Ця угода допоможе Україні залучити у 2024 – 2027 роках до 27 млрд євро для підтримки державного бюджету країни із загального обсягу в 50 млрд євро інструменту ЄС Ukraine Facility.
Після набуття чинності цією угодою Україна отримає від ЄС 1,9 млрд євро безумовного фінансування.
Нагадаємо
ЄС підписав перші гарантійні угоди на суму 1,4 мільярда євро у межах програми Ukraine Facility, запустивши її інвестиційну складову Ukraine Investment Framework для прискорення відновлення України, особливо в секторі енергетики.