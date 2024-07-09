Украина и ЕС подписали соглашение о грантовой поддержке на 5,27 млрд евро в рамках Ukraine Facility в течение ближайших четырех лет, сообщили в Минэкономики во вторник, пишет УНН.

Детали

"Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко подписала финансовое соглашение между Украиной и ЕС, которое регулирует получение грантовой помощи в рамках Ukraine Facility в размере €5,27 млрд в течение следующих четырех лет", - сообщили в ведомстве.

Соответствующее решение о привлечении грантовой поддержки от ЕС было принято на заседании правительства на прошлой неделе.

Правительство финализировало договоренность между Украиной и ЕС в рамках Ukraine Facility. Подписание соглашения о привлечении грантовой поддержки на €5,27 млрд в течение ближайших четырех лет будет способствовать стабилизации макроэкономической и финансовой ситуации в стране и обеспечит необходимые ресурсы для поддержки ключевых секторов экономики. Это последнее соглашение, которое необходимо для того, чтобы полностью запустилась программа Ukraine Facility. Мы благодарны ЕС за помощь в восстановлении Украины и создание новых инвестиционных возможностей в долгосрочной перспективе - отметила Свириденко.

Дополнение

По данным Минэкономики, всего бюджетная поддержка в рамках первой составляющей программы, включая кредитные и грантовые средства, составляет 38,27 млрд евро. Программа обеспечит поступление траншей в соответствии с квартальным графиком выполнения индикаторов. Всего в 2024 году Украина ожидает получить 16 млрд евро поддержки, из которых 3 млрд евро будет грантовой помощью.

ЕС запустил инвестиционный инструмент программы Ukraine Facility: что предполагается