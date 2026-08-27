Школы перед 1 сентября: грозит ли Киеву нехватка мест для учащихся

К началу 2026/2027 учебного года украинская школьная система подходит с меньшим количеством учреждений, чем несколько лет назад. Причин сразу несколько: детей становится меньше из-за демографической ситуации, часть семей уехала за границу после начала полномасштабной войны, другие переехали внутри страны, а общины параллельно оптимизируют сеть школ.

Однако само количество школ еще не отвечает на главный вопрос родителей: хватит ли ребенку места. Ситуация по стране очень разная. В небольших общинах иногда, наоборот, не хватает учеников, и содержать школу становится все сложнее. В Киеве и других крупных городах картина иная: отдельные школы и целые микрорайоны могут быть перегружены.

Во время войны к этому добавился еще один важный вопрос — безопасность. В школе может быть достаточно классов и парт, но это еще не означает, что всех детей можно одновременно обучать очно. Важно, есть ли укрытие и сколько учеников оно может вместить. Ситуацию со школами накануне нового учебного года выяснил УНН.

Сколько школ будет работать в Украине в новом учебном году

По данным Министерства образования и науки Украины, в 2026/2027 учебном году 8 424 школы планируют работать очно. Еще 2 211 учреждений будут использовать смешанный формат, а 1 306 будут обучать детей дистанционно. Всего речь идет о 11 941 учреждении общего среднего образования. В первые классы в этом году ожидают принять около 243,3 тысячи детей.

Для сравнения, в начале 2025/2026 учебного года в Украине работало около 11,8 тысячи школ. За предыдущие пять лет их количество сократилось примерно на 15,5%.

Причина не в каком-то одном решении. На сеть школ одновременно влияют длительное снижение рождаемости, миграция, полномасштабная война, выезд детей за границу, перемещение семей из прифронтовых областей, а также закрытие или реорганизация малокомплектных школ.

Поэтому ситуация в разных областях Украины складывается порой диаметрально противоположная. Где-то в сельской школе учатся лишь несколько десятков детей, а где-то одно городское учреждение принимает сотни учеников. Киев в этом смысле заметно выделяется. По данным мониторинга сети учреждений общего среднего образования, на одну столичную школу приходится ориентировочно 528–535 учеников. В среднем по Украине этот показатель составляет около 303 учеников.

Поэтому говорить об общем дефиците мест в школах по всей стране было бы некорректно. Проблема значительно более локальная: в одних общинах учеников уже слишком мало для сохранения нынешней сети, а в других популярные школы остаются переполненными.

Сколько школ будет работать в Киеве в новом учебном году

В ответе на информационный запрос УНН Департамент образования и науки КГГА сообщил, что в 2026/2027 учебном году сеть коммунальных учреждений общего среднего образования столицы будет насчитывать 412 школ. При этом в Департаменте не сообщили общую проектную вместимость этих учреждений и не назвали количество свободных ученических мест. Поэтому только по этому ответу определить, сколько дополнительных детей могут принять коммунальные школы Киева, невозможно.

Для сравнения, в 2025/2026 учебном году в столице работало более 600 школ всех форм собственности. Среди них было 415 коммунальных, 187 частных и восемь государственных. Всего в киевских школах обучалось почти 326 тысяч детей.

В то же время эти цифры важно не смешивать: одно дело — все школы столицы, другое — только коммунальные. Частный сектор в Киеве достаточно велик, но основная нагрузка все равно приходится на коммунальную систему образования.

Есть ли нехватка мест в школах Киева

Официальных данных о том, что в Киеве в целом не хватает мест в школах, Департамент образования и науки КГГА в ответе на информационный запрос УНН не привел. Поэтому говорить о подтвержденном общегородском дефиците пока нельзя.

Ситуация может существенно различаться даже между соседними микрорайонами. Наибольшая нагрузка обычно возникает там, где активно строят жилье, а школы и другая социальная инфраструктура не успевают за появлением новых домов.

Есть и другой фактор: родители часто хотят отдать ребёнка не просто в ближайшую школу, а в конкретный лицей или учреждение с хорошей репутацией. В результате одна школа может быть переполнена, хотя в соседней ещё остаются места.

Поэтому для семьи сейчас, учитывая ситуацию с безопасностью в столице, важно не только найти «физическое» место в школе, но и выбрать учебное заведение неподалёку от дома, спланировать безопасный маршрут до него, подать заявление на соответствующую образовательную программу и иметь возможность учиться очно.

Отдельный вопрос — укрытия.

По информации КГГА, 94% образовательных учреждений Киева обеспечены простейшими укрытиями. Если у школы нет собственного укрытия, она может использовать защитные сооружения соседних объектов, если они расположены поблизости и имеют достаточно мест. Поэтому фактическая вместимость школы во время войны может отличаться от обычной. В классах места есть, но если укрытие не рассчитано на всех детей одновременно, приходится менять формат обучения или расписание.

Как будут работать киевские школы с 1 сентября

Новый учебный год в Киеве должен начаться 1 сентября 2026 года. Каким именно будет формат работы конкретной школы, будет зависеть прежде всего от ситуации с безопасностью. В Департаменте образования и науки КГГА сообщили УНН, что большинство столичных школ планируют работать преимущественно очно и в одну смену.

«По прогнозу городских властей, 95,3% киевских учреждений общего среднего образования будут работать очно. Ещё 4% должны использовать смешанную форму, а около 0,7% — дистанционную», — говорится в ответе профильного ведомства.

Впрочем, там признают: если ситуация с безопасностью будет меняться, школы смогут корректировать организацию обучения. Так, руководители учебных заведений могут использовать различные модели работы во время военного положения. Кроме того, школы обладают определённой автономией: педагогический совет определяет структуру учебного года, режим работы, форму обучения, продолжительность учебной недели и дня, расписание уроков и перемен.

Закрывают ли школы в Украине

Пока крупные города могут сталкиваться с проблемой переполненных школ, часть общин сталкивается с прямо противоположной ситуацией — детей в классах становится всё меньше. Прежде всего это касается сельской местности. Из-за демографического сокращения и миграции в некоторых учреждениях учатся всего несколько десятков учеников.

С 1 сентября 2026 года изменятся и правила государственного финансирования малокомплектных школ. Образовательная субвенция не будет предоставляться учреждениям, где количество учеников ниже установленного порога. Для школ с 1–12 классами речь идёт о менее чем 60 детях, для учреждений с 1–11 классами — менее чем о 55, а для школ с 1–9 или 5–11(12) классами — менее чем о 45 учениках.

Однако это не означает, что такие школы автоматически закроют 1 сентября. Решение о реорганизации или ликвидации коммунального учреждения принимает его учредитель, обычно местная община. Если там считают школу необходимой, она может продолжить финансировать её из своего бюджета. Но для небольших общин это может быть дорого, поэтому процесс оптимизации образовательной сети, вероятно, будет продолжаться.

Даже если школу реорганизуют или закроют, это не означает, что детей просто оставят без учебного заведения. Община должна определить другие школы для учеников и при необходимости организовать подвоз.

Что изменится в Украине со школами в ближайшие годы

Ещё одно большое изменение ожидает украинские школы уже в ближайшее время — реформа старшей школы. С 2027 года должен начаться переход к профильному среднему образованию. После девятого класса ученики будут выбирать дальнейший путь: академический лицей или профессиональное образование.

Из-за этого изменится и сама сеть учреждений. Не каждая школа, в которой сегодня есть классы с первого по одиннадцатый, в дальнейшем будет сохранять старшую школу. Часть учреждений будет работать как начальные школы или гимназии до девятого класса. Обучение в 10–12 классах постепенно будет концентрироваться в академических лицеях.

Могут ли частные школы компенсировать нехватку мест в государственных образовательных учреждениях

В Киеве довольно крупный частный сектор образования — таких школ уже около двух сотен. Они действительно могут частично снижать нагрузку на коммунальные учреждения. Особенно это заметно в районах с новой жилой застройкой, где вместе с новыми домами открываются и частные образовательные проекты.

Но считать частные школы полноценным решением проблемы нехватки мест не стоит.

Прежде всего, это платное обучение, которое может позволить себе не каждая семья. Кроме того, частные школы также имеют ограниченное количество мест, собственные правила приема и не обязаны принимать всех детей из близлежащих домов.

Коммунальная система работает по иному принципу: доступ к общему среднему образованию должен быть гарантирован независимо от доходов семьи. Поэтому частные школы могут дополнять образовательную сеть большого города и частично разгружать ее, но заменить коммунальные учреждения они не могут.

Напомним

УНН писал о том, хватит ли мест в новом учебном году в детских садах.