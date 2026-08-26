Дитячі садки в Україні: чи вистачає місць у новому навчальному році

Останні роки суттєво змінили систему дошкільної освіти в Україні. Батьки, які готуються віддати дитину до дитячого садка у новому навчальному році, стикаються з реаліями, яких до початку повномасштабної війни практично не існувало. Під час вибору закладу дедалі важливішими стають можливість безпечно перебувати в садочку під час повітряних тривог, наявність укриття та формат, у якому заклад фактично може працювати.

Водночас ситуація у різних регіонах і навіть у сусідніх громадах може кардинально відрізнятися. В одному районі групи можуть бути переповнені, а батькам доводиться чекати на зарахування, в іншому - залишаються вільні місця. Частина садочків працює очно, частина поєднує очний і дистанційний формати, а деякі через безпекові обмеження приймати дітей до приміщень взагалі не можуть.

Яка ситуація з дитячими садками в Україні напередодні нового навчального року, чи вистачає місць у столиці та регіонах і до чого варто готуватися батькам - детально у матеріалі УНН.

Деталі

Аби з'ясувати актуальний стан справ у системі дошкільної освіти, журналісти УНН звернулися із запитом до Міністерства освіти і науки України. У відповідь профільне міністерство надало дані про кількість закладів, формати їхньої роботи та забезпечення безпечними просторами. Водночас у МОН наголосили: інформація про конкретні вільні місця, черги та фактичну наповнюваність груп формується переважно на місцевому рівні.

Скільки дитячих садків працюватиме в Україні з вересня 2026 року

За оперативними даними місцевих органів державної виконавчої влади, станом на червень 2026 року в Україні працюють 11 622 заклади дошкільної освіти.

Із них:

9 301 працює очно;

1 111 - у змішаному форматі;

1 210 - дистанційно.

Іншими словами, 80% закладів, які враховані у статистиці МОН, уже працюють в очному режимі. Водночас приблизно кожен п'ятий садочок повністю або частково залежить від дистанційної організації освітнього процесу.

У МОН також окремо наголошують, що озвучені цифри не становлять весь навчальний рік.

Зазначені показники - оперативні та можуть змінюватися залежно від безпекової ситуації, рішень засновників та особливостей організації освітнього процесу в конкретних закладах - йдеться у відповіді міністерства.

Кількість садочків, які працюватимуть очно восени, може змінюватися навіть впродовж кількох тижнів. У разі погіршення безпекової ситуації заклад може змінити формат роботи, а після облаштування укриття, навпаки, отримати можливість повернути дітей до очного навчання. Тому батькам, які вже обрали конкретний садочок, перед початком відвідування варто додатково уточнити режим роботи закладу, порядок дій під час повітряної тривоги та місце розташування укриття.

Чи вистачає для дошкільнят місць у дитячих садочках Києва та регіонів

Єдиної цифри, яка могла б показати, скільки в Україні залишилося вільних місць у дитсадках перед початком 2026/2027 навчального року, немає.

У МОН пояснили УНН, що міністерство не веде централізованого обліку вільних місць у кожному закладі країни.

Інформація про кількість вільних місць у закладах дошкільної освіти, кількість дітей, які потребують зарахування, черговість їхнього зарахування та фактичну наповнюваність груп формується та обліковується засновниками закладів дошкільної освіти та органами місцевого самоврядування - розтлумачили у відповіді на запит УНН.

Через це загальна кількість місць у системі ще не свідчить про те, наскільки легко конкретній родині буде влаштувати дитину в садочок біля дому. Попит розподілений нерівномірно: значення має район проживання, вік дитини, кількість груп відповідного віку, наявність укриття та можливість закладу фактично приймати дошкільнят.

Важливий нюанс стосується й самого зарахування. Закон України "Про дошкільну освіту" встановлює черговість прийому до комунальних закладів. Першочергове значення має, зокрема, проживання дитини на території обслуговування відповідного садочка, а всередині цієї категорії закон визначає окремі групи дітей, які мають пріоритет. Тому ситуація, коли в електронній системі є заяви на зарахування, сама собою ще не означає, що всі вони мають однакову черговість.

Що відбувається з місцями у дитячих садках Києва

У Києві батькам у серпні 2026 року стало простіше оцінити шанси на зарахування. На міському Порталі послуг запровадили можливість переглядати чергу до комунальних дитячих садків. Тепер у реєстрі можна побачити, скільки заяв подано до конкретного закладу, до яких груп претендують ходити діти та скільки в цих групах залишається вільних місць.

Крім того, система показує позицію дитини не лише у загальній черзі та одночасно й у відповідній віковій групі - ясельній, молодшій, середній або старшій. Це важливо, оскільки групи комплектують за віком, і велика загальна кількість заяв до садочка ще не обов'язково означає таку саму конкуренцію саме у групі, до якої має потрапити дитина. Для батьків це дає можливість ще до зарахування порівняти кілька закладів і, якщо в одному садочку ситуація критична, розглянути альтернативу.

Черга до дитячого садка: де найбільше охочих, а де садочки не заповнені

Загальноукраїнського рейтингу міст чи областей за довжиною черг до дитячих садків у МОН немає. Відомство зазначає, що не наділене повноваженнями визначати кількість вільних місць, черги та наповнюваність кожного закладу дошкільної освіти в усіх територіальних громадах України.

Тому скласти коректний список областей із найбільшими чергами на підставі даних МОН неможливо. Так само некоректно стверджувати, що певна область загалом має надлишок місць: у межах одного регіону ситуація у великому обласному центрі та невеликій громаді може бути протилежною. Саме на місцевому рівні ведеться інформація про дітей, які очікують зарахування, доступні місця і фактичну наповнюваність груп.

Для батьків це означає, що найнадійнішим алгоритмом залишається перевірка кількох джерел: електронної системи громади, інформації конкретного садочка та даних місцевого органу управління освітою. Якщо у бажаному закладі місць немає, варто перевірити сусідні садочки. У системі дошкільної освіти відсутність місця в одному конкретному закладі не означає автоматично, що дитина взагалі не зможе відвідувати садок.

Укриття в садочку: скільки закладів можуть забезпечити безпечний простір

Один із ключових факторів, який визначає можливість повноцінної очної роботи дитячого садочка під час воєнного стану, - наявність доступного укриття, куди можна евакуювати дошкільнят і вихователів під час повітряної тривоги.

За даними МОН, станом на червень 2026 року укриття мають 9 270 закладів дошкільної освіти. Це майже 80% від загальної кількості закладів, які, за оперативними даними, працюють в Україні.

За інформацією відомства, йдеться, зокрема, про:

703 захисні споруди цивільного захисту;

65 сховищ у спорудах подвійного призначення;

6 114 найпростіших укриттів;

2 550 об'єктів інших суб'єктів господарювання;

109 облаштованих захищених просторів.

Водночас механічно додавати всі ці показники не можна. У МОН пояснюють, що окремі категорії можуть перетинатися, тобто один заклад може бути врахований більш ніж за однією характеристикою.

Зазначені показники мають оперативний характер і можуть змінюватися залежно від облаштування нових захисних споруд, зміни безпекової ситуації та рішень засновників - уточнили в МОН.

Проблема безпечних приміщень залишається системною. У затвердженій наприкінці 2025 року державній програмі адаптації дитячих садків до вимог цивільного захисту уряд окремо визнав, що значна частина наявних приміщень потребує переобладнання, а частина вже облаштованих найпростіших укриттів не повністю враховує вікові потреби дошкільнят та вимоги доступності. Саме тому робота над укриттями продовжується й у 2026 році.

Скільки держава витратить на укриття в дитячих садках

На облаштування укриттів у закладах дошкільної освіти у 2026 році передбачили окрему державну субвенцію обсягом 1 млрд гривень.

На фінансування могли претендувати, зокрема, садочки із щонайменше 100 вихованцями, спеціальні дитячі садки, а також єдині ЗДО у громадах, де створення укриття дозволить забезпечити очне або змішане навчання.

За інформацією, яку МОН надало УНН, уповноважена комісія отримала та опрацювала 60 проєктних заявок від обласних та Київської міської державних військових адміністрацій. За результатами розгляду схвалили 18 об'єктів - майбутніх укриттів. Їх будівництво та обладнання мають фінансувати за рахунок субвенції.

Тому "карта" садочків, здатних працювати очно, зараз не остаточна. Після завершення будівництва та обладнання нових укриттів окремі заклади, які зараз обмежені у можливості приймати дітей, можуть отримати додаткові місця й прийняти більше дошкільнят.

На що батькам звернути увагу, обираючи садочок із укриттям

Сам факт наявності укриття в дитячому садочку ще не дає батькам повної картини. Перед зарахуванням дитини доцільно уточнити, де воно розташоване, скільки часу потрібно дітям для переходу до нього та чи розраховане воно на всіх вихованців і працівників, які одночасно перебувають у закладі.

Особливо це важливо для наймолодших груп. Евакуація дітей ясельного віку принципово відрізняється від евакуації школярів, тому значення має реальний алгоритм дій персоналу під час тривоги та час, який на це знадобиться.

Крім того, укриття може розташовуватися не безпосередньо у будівлі садочка, а в приміщенні іншого суб'єкта господарювання. Саме тому у статистиці МОН окремо зазначені тисячі таких об'єктів.

Відкриття дитячих садків у новому навчальному році: чого очікувати батькам

Єдиного всеукраїнського переліку нових дитячих садків, які мають відкритися до кінця 2026 року, МОН не формує. Причина та сама: розвиток мережі дошкільної освіти значною мірою належить до компетенції засновників.

Рішення про утворення закладів дошкільної освіти, відновлення їх роботи, створення додаткових місць та розвиток мережі приймаються засновниками відповідно до законодавства та з урахуванням потреб відповідних територій - йдеться у відповіді МОН на інформаційний запит УНН.

Нові місця для дошкільнят тієї чи іншої громади можуть з'являтися як через те, що для садочка збудували нове приміщення , так і тому, що місцева влада може відновити роботу закладу, який раніше не функціонував, створити додаткові групи або реорганізувати наявну мережу.

Тому батькам і опікунам дошкільнят інформацію про відкриття нових садочків або груп варто відстежувати на сайтах місцевих рад, військових адміністрацій та органів управління освітою.

Закриття дитячих садків: що зміниться для батьків

У відповідь на запит УНН у МОН пояснили, що так само не ухвалюють централізованих рішень про закриття чи реорганізацію комунальних дитячих садків. Відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту", рішення про утворення, реорганізацію, перепрофілювання або ліквідацію закладу ухвалює його засновник. Тому загальнонаціонального списку садочків, які припинять роботу у 2026/2027 навчальному році, немає.

Причини змін у мережі можуть бути різними - від безпекової ситуації та неможливості використовувати будівлю до демографічних змін або реорганізації закладів на рівні громади.

Для родин найважливіше не чекати початку навчального року, якщо з'являється інформація про можливе припинення роботи обраного ЗДО. У такому разі варто одразу уточнювати в засновника, який варіант запропонують дітям та чи передбачені місця в інших закладах громади.

Що в підсумку варто знати батькам дошкільнят перед вереснем

Говорити про загальний дефіцит або, навпаки, надлишок місць у дитячих садках України напередодні 2026/2027 навчального року некоректно. Централізованої статистики черг і вільних місць МОН не веде, а реальна ситуація визначається на рівні окремої громади та конкретного закладу.

Водночас більшість садочків, які зараз працюють, уже організовують освітній процес очно. Із 11,6 тисячі закладів понад 9,3 тисячі приймають дітей безпосередньо у приміщеннях.

Головним обмеженням для подальшого розширення очного навчання залишається безпека. Захисними об'єктами забезпечено 9 270 закладів, а у 2026 році держава окремо фінансує будівництво й облаштування нових укриттів.

Тому для батьків перед новим навчальним роком найпрактичніше перевіряти одразу три речі: чи є місце у потрібній віковій групі, у якому форматі реально працює садочок і яке укриття використовує заклад.

Нагадаємо

Раніше УНН розповідав, як оформити дитину в садочок у 2026 році, як працює черга, які документи необхідні для зарахування та хто має пільги.