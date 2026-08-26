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Детские сады в Украине: хватает ли мест в новом учебном году

Киев • УНН

 • 5258 просмотра

В Украине работают 11 622 детских сада, но количество мест и очереди определяют общины. Укрытия имеют 9 270 учреждений, государство направило 1 млрд грн.

Детские сады в Украине: хватает ли мест в новом учебном году

Последние годы существенно изменили систему дошкольного образования в Украине. Родители, которые готовятся отдать ребенка в детский сад в новом учебном году, сталкиваются с реалиями, которых до начала полномасштабной войны практически не существовало. При выборе учреждения все более важными становятся возможность безопасно находиться в садике во время воздушных тревог, наличие укрытия и формат, в котором учреждение фактически может работать.

В то же время ситуация в разных регионах и даже в соседних общинах может кардинально отличаться. В одном районе группы могут быть переполнены, а родителям приходится ждать зачисления, в другом - остаются свободные места. Часть садиков работает очно, часть сочетает очный и дистанционный форматы, а некоторые из-за ограничений безопасности вообще не могут принимать детей в помещениях.

Какова ситуация с детскими садами в Украине накануне нового учебного года, хватает ли мест в столице и регионах и к чему стоит готовиться родителям - подробно в материале УНН.

Детали

Чтобы выяснить актуальное состояние дел в системе дошкольного образования, журналисты УНН обратились с запросом в Министерство образования и науки Украины. В ответ профильное министерство предоставило данные о количестве учреждений, форматах их работы и обеспечении безопасными пространствами. В то же время в МОН подчеркнули: информация о конкретных свободных местах, очередях и фактической наполняемости групп формируется преимущественно на местном уровне.

Сколько детских садов будет работать в Украине с сентября 2026 года

По оперативным данным местных органов государственной исполнительной власти, по состоянию на июнь 2026 года в Украине работают 11 622 учреждения дошкольного образования.

Из них:

  • 9 301 работает очно;
    • 1 111 - в смешанном формате;
      • 1 210 - дистанционно.

        Иными словами, 80% учреждений, учтенных в статистике МОН, уже работают в очном режиме. В то же время примерно каждый пятый садик полностью или частично зависит от дистанционной организации образовательного процесса.

        В МОН также отдельно подчеркивают, что озвученные цифры не охватывают весь учебный год.

        Указанные показатели являются оперативными и могут изменяться в зависимости от ситуации с безопасностью, решений учредителей и особенностей организации образовательного процесса в конкретных учреждениях

        - говорится в ответе министерства.

        Количество садиков, которые будут работать очно осенью, может измениться даже в течение нескольких недель. В случае ухудшения ситуации с безопасностью учреждение может изменить формат работы, а после обустройства укрытия, наоборот, получить возможность вернуть детей к очному обучению. Поэтому родителям, которые уже выбрали конкретный садик, перед началом посещения стоит дополнительно уточнить режим работы учреждения, порядок действий во время воздушной тревоги и место расположения укрытия.

        Хватает ли дошкольникам мест в детских садах Киева и регионов

        Единой цифры, которая могла бы показать, сколько свободных мест в детских садах Украины осталось перед началом 2026/2027 учебного года, нет.

        В МОН объяснили УНН, что министерство не ведет централизованный учет свободных мест в каждом учреждении страны.

        Информация о количестве свободных мест в учреждениях дошкольного образования, количестве детей, нуждающихся в зачислении, очередности их зачисления и фактической наполняемости групп формируется и учитывается учредителями учреждений дошкольного образования и органами местного самоуправления

        - разъяснили в ответе на запрос УНН.

        Из-за этого общее количество мест в системе еще не свидетельствует о том, насколько легко конкретной семье будет устроить ребенка в садик рядом с домом. Спрос распределен неравномерно: значение имеют район проживания, возраст ребенка, количество групп соответствующего возраста, наличие укрытия и возможность учреждения фактически принимать дошкольников.

        Важный нюанс касается и самого зачисления. Закон Украины "О дошкольном образовании" устанавливает очередность приема в коммунальные учреждения. Первоочередное значение имеет, в частности, проживание ребенка на территории обслуживания соответствующего детского сада, а внутри этой категории закон определяет отдельные группы детей, имеющих приоритет. Поэтому ситуация, когда в электронной системе есть заявления на зачисление, сама по себе еще не означает, что все они имеют одинаковую очередность.

        Что происходит с местами в детских садах Киева

        В Киеве родителям в августе 2026 года стало проще оценить шансы на зачисление. На городском Портале услуг появилась возможность просматривать очередь в коммунальные детские сады. Теперь в реестре можно увидеть, сколько заявлений подано в конкретное учреждение, в какие группы претендуют попасть дети и сколько свободных мест остается в этих группах.

        Кроме того, система показывает позицию ребенка не только в общей очереди, но  и одновременно в соответствующей возрастной группе - ясельной, младшей, средней или старшей. Это важно, поскольку группы комплектуют по возрасту, и большое общее количество заявлений в детский сад еще не обязательно означает такую же конкуренцию именно в группе, в которую должен попасть ребенок. Для родителей это дает возможность еще до зачисления сравнить несколько учреждений и, если в одном детском саду ситуация критическая, рассмотреть альтернативу.

        Очередь в детский сад: где больше всего желающих, а где детские сады не заполнены

        Общенационального рейтинга городов или областей по длине очередей в детские сады в МОН нет. Ведомство отмечает, что не наделено полномочиями определять количество свободных мест, очереди и наполняемость каждого учреждения дошкольного образования во всех территориальных общинах Украины.

        Поэтому составить корректный список областей с самыми большими очередями на основании данных МОН невозможно. Так же некорректно утверждать, что определенная область в целом имеет избыток мест: в пределах одного региона ситуация в крупном областном центре и небольшой общине может быть противоположной. Именно на местном уровне ведется информация о детях, ожидающих зачисления, доступных местах и фактической наполняемости групп.

        Для родителей это означает, что самым надежным алгоритмом остается проверка нескольких источников: электронной системы общины, информации конкретного детского сада и данных местного органа управления образованием. Если в желаемом учреждении мест нет, стоит проверить соседние детские сады. В системе дошкольного образования отсутствие места в одном конкретном учреждении не означает автоматически, что ребенок вообще не сможет посещать детский сад.

        Укрытие в детском саду: сколько учреждений могут обеспечить безопасное пространство

        Один из ключевых факторов, определяющих возможность полноценной очной работы детского сада во время военного положения, - наличие доступного укрытия, куда можно эвакуировать дошкольников и воспитателей во время воздушной тревоги.

        По данным МОН, по состоянию на июнь 2026 года укрытия имеют 9 270 учреждений дошкольного образования. Это почти 80% от общего количества учреждений, которые, согласно оперативным данным, работают в Украине.

        По информации ведомства, речь идет, в частности, о:

        • 703 защитных сооружениях гражданской защиты;
          • 65 укрытиях в сооружениях двойного назначения;
            • 6 114 простейших укрытиях;
              • 2 550 объектах других субъектов хозяйствования;
                • 109 обустроенных защищенных пространствах.

                  В то же время механически складывать все эти показатели нельзя. В МОН объясняют, что отдельные категории могут пересекаться, то есть одно учреждение может быть учтено более чем по одной характеристике.

                  Указанные показатели имеют оперативный характер и могут изменяться в зависимости от обустройства новых защитных сооружений, изменения ситуации с безопасностью и решений учредителей

                  - уточнили в МОН.

                  Проблема безопасных помещений остается системной. В утвержденной в конце 2025 года государственной программе адаптации детских садов к требованиям гражданской защиты правительство отдельно признало, что значительная часть имеющихся помещений нуждается в переоборудовании, а часть уже обустроенных простейших укрытий не в полной мере учитывает возрастные потребности дошкольников и требования доступности. Именно поэтому работа над укрытиями продолжается и в 2026 году.

                  Сколько государство потратит на укрытия в детских садах

                  На обустройство укрытий в учреждениях дошкольного образования в 2026 году предусмотрели отдельную государственную субвенцию объемом 1 млрд гривен.

                  На финансирование могли претендовать, в частности, детские сады как минимум со 100 воспитанниками, специальные детские сады, а также единственные учреждения дошкольного образования в общинах, где создание укрытия позволит обеспечить очное или смешанное обучение.

                  По информации, которую МОН предоставило УНН, уполномоченная комиссия получила и обработала 60 проектных заявок от областных и Киевской городской государственных военных администраций. По результатам рассмотрения одобрили 18 объектов - будущих укрытий. Их строительство и оборудование должны финансироваться за счет субвенции.

                  Поэтому "карта" детских садов, способных работать очно, сейчас не окончательная. После завершения строительства и оборудования новых укрытий отдельные учреждения, которые сейчас ограничены в возможности принимать детей, могут получить дополнительные места и принять больше дошкольников.

                  На что родителям обратить внимание, выбирая детский сад с укрытием

                  Сам факт наличия укрытия в детском саду еще не дает родителям полной картины. Перед зачислением ребенка целесообразно уточнить, где оно расположено, сколько времени детям нужно для перехода к нему и рассчитано ли оно на всех воспитанников и работников, которые одновременно находятся в учреждении.

                  Особенно это важно для самых младших групп. Эвакуация детей ясельного возраста принципиально отличается от эвакуации школьников, поэтому значение имеет реальный алгоритм действий персонала во время тревоги и время, которое для этого потребуется.

                  Кроме того, укрытие может располагаться не непосредственно в здании детского сада, а в помещении другого субъекта хозяйствования. Именно поэтому в статистике МОН отдельно указаны тысячи таких объектов.

                  Открытие детских садов в новом учебном году: чего ожидать родителям

                  Единого всеукраинского перечня новых детских садов, которые должны открыться до конца 2026 года, МОН не формирует. Причина та же: развитие сети дошкольного образования в значительной степени относится к компетенции учредителей.

                  Решения об образовании учреждений дошкольного образования, возобновлении их работы, создании дополнительных мест и развитии сети принимаются учредителями в соответствии с законодательством и с учетом потребностей соответствующих территорий

                  - говорится в ответе МОН на информационный запрос УНН.

                  Новые места для дошкольников той или иной общины могут появляться как благодаря тому, что для детского сада построили новое помещение , так и потому, что местные власти могут возобновить работу учреждения, которое ранее не функционировало, создать дополнительные группы или реорганизовать существующую сеть.

                  Поэтому родителям и опекунам дошкольников информацию об открытии новых детских садов или групп стоит отслеживать на сайтах местных советов, военных администраций и органов управления образованием.

                  Закрытие детских садов: что изменится для родителей

                  В ответ на запрос УНН в МОН объяснили, что так же не принимают централизованных решений о закрытии или реорганизации коммунальных детских садов. В соответствии с Законом Украины "О дошкольном образовании", решение об образовании, реорганизации, перепрофилировании или ликвидации учреждения принимает его учредитель. Поэтому общенационального списка детских садов, которые прекратят работу в 2026/2027 учебном году, нет.

                  Причины изменений в сети могут быть разными - от ситуации с безопасностью и невозможности использовать здание до демографических изменений или реорганизации учреждений на уровне общины.

                  Для семей самое важное - не ждать начала учебного года, если появляется информация о возможном прекращении работы выбранного дошкольного учреждения. В таком случае стоит сразу уточнить у учредителя, какой вариант предложат детям и предусмотрены ли места в других учреждениях общины.

                  Что в итоге стоит знать родителям дошкольников перед сентябрём

                  Говорить об общем дефиците или, наоборот, избытке мест в детских садах Украины накануне 2026/2027 учебного года некорректно. Централизованную статистику очередей и свободных мест МОН не ведёт, а реальная ситуация определяется на уровне отдельной общины и конкретного учреждения.

                  В то же время большинство детских садов, которые сейчас работают, уже организуют образовательный процесс в очном формате. Из 11,6 тысячи учреждений более 9,3 тысячи принимают детей непосредственно в помещениях.

                  Главным ограничением для дальнейшего расширения очного обучения остаётся безопасность. Защитными сооружениями обеспечены 9 270 учреждений, а в 2026 году государство отдельно финансирует строительство и обустройство новых укрытий.

                  Поэтому родителям перед новым учебным годом практичнее всего сразу проверить три вещи: есть ли место в нужной возрастной группе, в каком формате фактически работает детский сад и какое укрытие использует учреждение.

                  Напомним

                  Ранее УНН рассказывал, как оформить ребёнка в детский сад в 2026 году, как работает очередь, какие документы необходимы для зачисления и кто имеет льготы.

                  Александра Василенко

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