Як оформити дитину в садочок у 2026 році: черга, документи та пільги

Оформлення дитини до дитячого садка - важливий етап для родини, який часто викликає чимало практичних запитань: коли подавати заяву, чи обов'язково реєструватися в електронній черзі, які документи потрібні та хто має перевагу під час зарахування.

У 2026 році основні правила визначає новим Законом України "Про дошкільну освіту" та Порядком зарахування, відрахування та переведення вихованців до державних і комунальних закладів освіти, затвердженим наказом МОН №249. Водночас конкретний механізм електронної реєстрації може відрізнятися залежно від громади, адже єдиної обов'язкової для всієї країни системи електронної черги законодавство не встановлює.

Як оформити дитину у дитячий садочок восени 2026 року, які документи для цього потрібні та хто з батьків має право на пільги, розібрався УНН.

З якого віку дитину можна віддати до садочка

Законодавство у 2026 році передбачає значно ширші можливості для здобуття дошкільної освіти, ніж традиційне уявлення про садок від трьох років. Закон "Про дошкільну освіту", про який ми згадували вище, визначає такі вікові періоди:

вік немовляти - до одного року;

ранній вік - від одного до трьох років;

молодший дошкільний вік - від трьох до чотирьох років;

середній дошкільний вік - від чотирьох до п'яти років;

старший дошкільний вік - від п'яти до шести або семи років.

Для дітей з особливими освітніми потребами (ООП) дошкільна освіта в окремих випадках може тривати до восьми років.

Водночас конкретний вік прийому дитини залежить від типу закладу. Ясла можуть забезпечувати дошкільну освіту дітям від трьох місяців до трьох років, тоді як дитячий садок - переважно дітям від двох до шести або семи років. Закон також передбачає міні-садки, сімейні садки, центри розвитку дитини, мобільні садки та інші формати.

Тому віддати дитину до закладу раніше трьох років юридично можливо, але на практиці все залежить від того, чи є у конкретному садку ясельні групи, достатня кількість працівників та вільні місця.

Окремо слід враховувати правило для дітей старшого дошкільного віку. Діти від п'яти років мають здобувати дошкільну освіту, однак це не означає обов'язкового щоденного відвідування комунального дитячого садка. Батьки можуть обрати, зокрема, очну, сімейну (домашню), а за наявності відповідних умов - дистанційну, мережеву форму або педагогічний патронаж.

Як записати дитину до садочка та чи обов'язкова електронна черга

Одна з головних особливостей полягає в тому, що єдиної загальноукраїнської електронної черги до дитячих садків у 2026 році немає. За загальнодержавним Порядком заяву про зарахування один із батьків або інший законний представник може подати:

особисто;

поштою;

через електронно-комунікаційну систему, якщо таку систему визначив засновник закладу.

Якщо заяву батьки чи опікуни дитини подають в е-варіанті, вони можуть використовувати свій кваліфікований електронний підпис (КЕП) або інші засоби електронної ідентифікації.

На практиці великі міста та громади часто використовують власні електронні сервіси реєстрації. Саме місцева система може визначати, скільки дитячих садків одночасно дозволено обрати, як підтверджується особа заявника, коли можна змінити пріоритетний заклад і як відображається позиція дитини в черзі. Тому можливість та правила використання КЕП треба перевіряти на сайті міської, селищної чи сільської ради або місцевого органу управління освітою.

Також звернемо увагу батьків на те, що до державних і комунальних закладів дошкільнят зараховують не лише перед початком навчального року. Набір триває протягом усього календарного року, якщо у групах є вільні місця. А місцеві органи управління освітою повинні оперативно оприлюднювати інформацію про наявність таких місць.

Тому подавати заяву доцільно завчасно, особливо у великих містах та районах із дефіцитом місць. Однак сам по собі ранній запис не завжди означає абсолютну перевагу, оскільки закон встановлює окрему черговість зарахування.

Які документи потрібні для зарахування дитини до дитсадка

Для державного або комунального закладу потрібен базовий пакет документів визначений наказом МОН №249.

До заяви про зарахування додають:

копію свідоцтва про народження дитини;

оригінал медичної довідки за формою №086/о;

копію документа, який підтверджує право на першочергове зарахування, якщо воно є.

Медична довідка №086/о необхідна насамперед при зарахуванні на очну денну форму, при її поєднанні з іншими формами, а також при педагогічному патронажі.

Якщо заява подавали через електронну систему, необхідні копії та оригінали документів потрібно передати до закладу дошкільної освіти не пізніше ніж за три дні до зазначеної у заяві дати початку відвідування дитиною садка.

Закцентуємо, що окрема карта профілактичних щеплень за формою №063/о в чинному Порядку МОН не зазначена як самостійний обов'язковий додаток до заяви. Водночас заклад повинен контролювати наявність у дітей обов'язкових профілактичних щеплень відповідно до календаря вакцинації. Тому інформація про вакцинацію залишається важливою частиною медичного оформлення дитини.

Для доказу переважного права на зарахування за територіальним принципом може знадобитися документ, який підтверджує задеклароване або зареєстроване місце проживання чи перебування дитини або одного з її батьків на території обслуговування відповідного садка.

Для дітей з інвалідністю та дітей з особливими освітніми потребами перелік документів ширший. Залежно від ситуації можуть знадобитися медичний висновок про дитину з інвалідністю, індивідуальна програма реабілітації та висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. Для створення або зарахування до інклюзивної групи висновок ІРЦ - один з ключових документів.

Хто має першочергове право на місце у комунальному садочку

У 2026 році закон встановлює чітку черговість зарахування. Це важливо, оскільки поняття "пільгова категорія" нерідко трактують значно ширше, ніж передбачено самим законом.

Насамперед перевагу мають діти, які проживають на території обслуговування конкретного комунального садка. Серед них першими зараховують:

дітей-сиріт;

дітей, позбавлених батьківського піклування;

дітей загиблих або померлих ветеранів війни, Захисників і Захисниць України;

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та стоять на обліку у службі у справах дітей;

дітей зі статусом постраждалих внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

дітей з особливими освітніми потребами.

Наступні - діти старшого дошкільного віку. Після них пріоритет мають діти військовослужбовців, внутрішньо переміщені діти та діти осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Ще одна категорія - рідні брати і сестри дітей, які вже відвідують цей садок, за умови проживання на його території обслуговування. Після них зараховуються інші діти, які проживають на відповідній території.

Якщо дитина не проживає на території обслуговування садка, наступними за пріоритетністю стають діти працівників цього закладу, потім брати та сестри його вихованців. Після цього можуть зараховувати дітей з інших територій, яким не знайшлося місця у "своєму" садку, і лише потім - інших дітей, які не проживають на території обслуговування. Усередині кожної категорії діє принцип черговості надходження заяв.

Водночас сама по собі належність до багатодітної родини, наявність у родині іншої дитини з інвалідністю або статус учасника бойових дій у когось із батьків не слід автоматично називати окремою загальнонаціональною категорією першочергового зарахування, якщо вона не підпадає під конкретні положення закону. Місцева влада може мати додаткові програми підтримки, але вони не повинні підміняти встановлену законом черговість.

Що робити, якщо в обраному садочку немає місця

Відсутність місць у конкретному дитячому садку не означає, що батькам залишається лише чекати наступного року. Закон встановлює спеціальний механізм для ситуації, коли дитина не отримала місце у комунальному садку, за яким закріплена територія її проживання.

Батьки можуть звернутися до відповідного органу управління освітою. Після такого звернення він зобов'язаний надати інформацію про заклади та інших суб'єктів, які надають дошкільну освіту, комунальні садки, де є вільні місця, а також про можливість здобувати освіту в інших закладах.

Важливий нюанс: закон не говорить, що управління освіти у будь-якому випадку зобов'язане негайно надати місце саме в іншому комунальному садку. Його прямий обов'язок у такій ситуації - надати батькам інформацію про доступні варіанти.

Крім того, закон дозволяє громадам оплачувати послуги інших суб'єктів дошкільної освіти або повністю чи частково компенсувати батькам витрати на дошкільну освіту за рахунок місцевого бюджету. Конкретний механізм і розмір такої компенсації визначає сама громада. Тому перед оформленням приватного садочка варто перевірити, чи діє відповідна програма за місцем проживання.

Водночас не слід плутати місцеві компенсаційні програми із загальнодержавною виплатою "єСадок". Станом на 2026 рік ця програма ще не працює. Законодавством передбачено її запуск із 1 січня 2028 року для сімей із дітьми від трьох до шести років, а для дітей з особливими освітніми потребами - до семи або восьми років, за встановлених законом умов.

Також варто періодично перевіряти появу вільних місць. Зарахування до дитсадка здійснюють протягом календарного року, тому місце може звільнитися після переїзду іншої сім'ї, переведення дитини до іншого закладу або зміни формату здобуття освіти.

Якщо батьки вважають, що встановлену законом черговість порушили або дитині безпідставно відмовили у зарахуванні, доцільно вимагати письмове пояснення та звертатися до засновника закладу чи відповідного органу управління освітою. Рішення державного або комунального закладу також може бути оскаржене в адміністративному або судовому порядку.

Що варто зробити батькам майбутніх дошкільнят заздалегідь

Найкраще почати з перевірки, за яким комунальним садочком закріплена адреса проживання дитини та яка система реєстрації діє у конкретній громаді. Після цього варто з'ясувати наявність вільних місць і вік, з якого конкретний заклад приймає дітей.

Якщо дитина належить до категорії, яка має першочергове право на зарахування, підтверджувальні документи краще підготувати ще до подання заяви.

Медичну довідку №086/о доцільно оформлювати ближче до фактичного початку відвідування закладу, а питання щодо щеплень - завчасно узгодити із сімейним лікарем або педіатром.

Головне правило 2026 року полягає в тому, що порядок зарахування став чіткішим та врегульованішим на загальнодержавному рівні, але технічна процедура реєстрації досі багато в чому залежить від конкретної громади. Тому перед поданням документів варто перевірити не тільки загальні вимоги закону, а й актуальні правила місцевого органу освіти.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що за даними МОН, дошкільну освіту охоплено лише 55% дітей 0-6 років. Головною причиною невідвідування - безпекова ситуація та відсутність укриттів.