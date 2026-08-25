Как оформить ребёнка в детский сад в 2026 году: очередь, документы и льготы

Оформление ребенка в детский сад - важный этап для семьи, который часто вызывает немало практических вопросов: когда подавать заявление, обязательно ли регистрироваться в электронной очереди, какие документы нужны и кто имеет преимущество при зачислении.

В 2026 году основные правила определяются новым Законом Украины "О дошкольном образовании" и Порядком зачисления, отчисления и перевода воспитанников в государственные и коммунальные учреждения образования, утвержденным приказом МОН №249. Вместе с тем конкретный механизм электронной регистрации может отличаться в зависимости от территориальной общины, поскольку законодательство не устанавливает единой обязательной для всей страны системы электронной очереди.

Как оформить ребенка в детский сад осенью 2026 года, какие документы для этого нужны и кто из родителей имеет право на льготы, выяснил УНН.

С какого возраста ребенка можно отдать в детский сад

Законодательство в 2026 году предусматривает значительно более широкие возможности для получения дошкольного образования, чем традиционное представление о детском саде с трех лет. Закон "О дошкольном образовании", о котором мы упоминали выше, определяет следующие возрастные периоды:

младенческий возраст - до одного года;

ранний возраст - от одного до трех лет;

младший дошкольный возраст - от трех до четырех лет;

средний дошкольный возраст - от четырех до пяти лет;

старший дошкольный возраст - от пяти до шести или семи лет.

Для детей с особыми образовательными потребностями (ООП) дошкольное образование в отдельных случаях может продолжаться до восьми лет.

Вместе с тем конкретный возраст приема ребенка зависит от типа учреждения. Ясли могут обеспечивать дошкольное образование детям от трех месяцев до трех лет, тогда как детский сад - преимущественно детям от двух до шести или семи лет. Закон также предусматривает мини-сады, семейные сады, центры развития ребенка, мобильные сады и другие форматы.

Поэтому отдать ребенка в учреждение раньше трех лет юридически возможно, но на практике все зависит от того, есть ли в конкретном саду ясельные группы, достаточное количество работников и свободные места.

Отдельно следует учитывать правило для детей старшего дошкольного возраста. Дети от пяти лет должны получать дошкольное образование, однако это не означает обязательного ежедневного посещения коммунального детского сада. Родители могут выбрать, в частности, очную, семейную (домашнюю), а при наличии соответствующих условий - дистанционную, сетевую форму или педагогический патронаж.

Как записать ребенка в детский сад и обязательна ли электронная очередь

Одна из главных особенностей заключается в том, что единой общеукраинской электронной очереди в детские сады в 2026 году нет. Согласно общегосударственному Порядку заявление о зачислении один из родителей или другой законный представитель может подать:

лично;

по почте;

через электронную коммуникационную систему, если такую систему определил учредитель учреждения.

Если заявление родители или опекуны ребенка подают в электронном виде, они могут использовать свою квалифицированную электронную подпись (КЭП) или другие средства электронной идентификации.

На практике крупные города и территориальные общины часто используют собственные электронные сервисы регистрации. Именно местная система может определять, сколько детских садов разрешено выбрать одновременно, как подтверждается личность заявителя, когда можно изменить приоритетное учреждение и как отображается позиция ребенка в очереди. Поэтому возможность и правила использования КЭП необходимо проверять на сайте городской, поселковой или сельской рады либо местного органа управления образованием.

Также обратим внимание родителей на то, что в государственные и коммунальные учреждения дошкольников зачисляют не только перед началом учебного года. Набор продолжается в течение всего календарного года, если в группах есть свободные места. А местные органы управления образованием должны оперативно обнародовать информацию о наличии таких мест.

Поэтому подавать заявление целесообразно заранее, особенно в крупных городах и районах с дефицитом мест. Однако сама по себе ранняя запись не всегда означает абсолютное преимущество, поскольку закон устанавливает отдельную очередность зачисления.

Какие документы нужны для зачисления ребенка в детский сад

Для государственного или коммунального учреждения необходим базовый пакет документов, определённый приказом МОН №249.

К заявлению о зачислении прилагают:

копию свидетельства о рождении ребёнка;

оригинал медицинской справки по форме №086/о;

копию документа, подтверждающего право на первоочередное зачисление, если оно есть.

Медицинская справка №086/о необходима прежде всего при зачислении на очную дневную форму, при её сочетании с другими формами, а также при педагогическом патронаже.

Если заявление подавали через электронную систему, необходимые копии и оригиналы документов нужно передать в учреждение дошкольного образования не позднее чем за три дня до указанной в заявлении даты начала посещения ребёнком детского сада.

Подчеркнём, что отдельная карта профилактических прививок по форме №063/о в действующем Порядке МОН не указана как самостоятельное обязательное приложение к заявлению. Вместе с тем учреждение должно контролировать наличие у детей обязательных профилактических прививок в соответствии с календарём вакцинации. Поэтому информация о вакцинации остаётся важной частью медицинского оформления ребёнка.

Для подтверждения преимущественного права на зачисление по территориальному принципу может понадобиться документ, подтверждающий задекларированное или зарегистрированное место проживания либо пребывания ребёнка или одного из его родителей на территории обслуживания соответствующего детского сада.

Для детей с инвалидностью и детей с особыми образовательными потребностями перечень документов шире. В зависимости от ситуации могут понадобиться медицинское заключение о ребёнке с инвалидностью, индивидуальная программа реабилитации и заключение инклюзивно-ресурсного центра о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребёнка. Для создания или зачисления в инклюзивную группу заключение ИРЦ - один из ключевых документов.

Кто имеет первоочередное право на место в коммунальном детском саду

В 2026 году закон устанавливает чёткую очередность зачисления. Это важно, поскольку понятие "льготная категория" нередко трактуют значительно шире, чем предусмотрено самим законом.

Прежде всего преимущество имеют дети, проживающие на территории обслуживания конкретного коммунального детского сада. Среди них первыми зачисляют:

детей-сирот;

детей, лишённых родительского попечения;

детей погибших или умерших ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины;

детей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и состоят на учёте в службе по делам детей;

детей со статусом пострадавших вследствие военных действий и вооружённых конфликтов;

детей с особыми образовательными потребностями.

Следующие - дети старшего дошкольного возраста. После них приоритет имеют дети военнослужащих, внутренне перемещённые дети и дети лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Ещё одна категория - родные братья и сёстры детей, которые уже посещают этот детский сад, при условии проживания на его территории обслуживания. После них зачисляются другие дети, проживающие на соответствующей территории.

Если ребёнок не проживает на территории обслуживания детского сада, следующими по приоритетности становятся дети работников этого учреждения, затем братья и сёстры его воспитанников. После этого могут зачислять детей с других территорий, которым не нашлось места в "своём" детском саду, и лишь затем — других детей, не проживающих на территории обслуживания. Внутри каждой категории действует принцип очередности поступления заявлений.

Вместе с тем само по себе принадлежание к многодетной семье, наличие в семье другого ребёнка с инвалидностью или статус участника боевых действий у кого-либо из родителей не следует автоматически называть отдельной общенациональной категорией первоочередного зачисления, если она не подпадает под конкретные положения закона. Местные власти могут иметь дополнительные программы поддержки, но они не должны подменять установленную законом очередность.

Что делать, если в выбранном детском саду нет места

Отсутствие мест в конкретном детском саду не означает, что родителям остаётся лишь ждать следующего года. Закон устанавливает специальный механизм для ситуации, когда ребёнок не получил место в коммунальном детском саду, за которым закреплена территория его проживания.

Родители могут обратиться в соответствующий орган управления образованием. После такого обращения он обязан предоставить информацию о учреждениях и других субъектах, предоставляющих дошкольное образование, коммунальных детских садах, где есть свободные места, а также о возможности получать образование в других учреждениях.

Важный нюанс: закон не говорит, что управление образования в любом случае обязано немедленно предоставить место именно в другом коммунальном детском саду. Его прямая обязанность в такой ситуации — предоставить родителям информацию о доступных вариантах.

Кроме того, закон позволяет общинам оплачивать услуги других субъектов дошкольного образования или полностью либо частично компенсировать родителям расходы на дошкольное образование за счет местного бюджета. Конкретный механизм и размер такой компенсации определяет сама община. Поэтому перед оформлением в частный детский сад стоит проверить, действует ли соответствующая программа по месту жительства.

В то же время не следует путать местные компенсационные программы с общегосударственной выплатой "єСадок". По состоянию на 2026 год эта программа еще не работает. Законодательством предусмотрен ее запуск с 1 января 2028 года для семей с детьми в возрасте от трех до шести лет, а для детей с особыми образовательными потребностями - до семи или восьми лет, при установленных законом условиях.

Также стоит периодически проверять появление свободных мест. Зачисление в детский сад осуществляют в течение календарного года, поэтому место может освободиться после переезда другой семьи, перевода ребенка в другое учреждение или изменения формата получения образования.

Если родители считают, что установленную законом очередность нарушили или ребенку безосновательно отказали в зачислении, целесообразно потребовать письменное объяснение и обратиться к учредителю учреждения или в соответствующий орган управления образованием. Решение государственного или коммунального учреждения также может быть обжаловано в административном или судебном порядке.

Что стоит заранее сделать родителям будущих дошкольников

Лучше всего начать с проверки, за каким коммунальным детским садом закреплен адрес проживания ребенка и какая система регистрации действует в конкретной общине. После этого стоит выяснить наличие свободных мест и возраст, с которого конкретное учреждение принимает детей.

Если ребенок относится к категории, имеющей преимущественное право на зачисление, подтверждающие документы лучше подготовить еще до подачи заявления.

Медицинскую справку №086/о целесообразно оформлять ближе к фактическому началу посещения учреждения, а вопрос прививок - заранее согласовать с семейным врачом или педиатром.

Главное правило 2026 года заключается в том, что порядок зачисления стал более четким и урегулированным на общегосударственном уровне, однако техническая процедура регистрации по-прежнему во многом зависит от конкретной общины. Поэтому перед подачей документов стоит проверить не только общие требования закона, но и актуальные правила местного органа образования.

Напомним

Ранее мы писали о том, что, по данным МОН, дошкольным образованием охвачено лишь 55% детей в возрасте 0–6 лет. Главная причина непосещения - ситуация с безопасностью и отсутствие укрытий.