Сенатор Мурковски угрожает заблокировать финансирование планов Трампа по Гренландии

Сенатор-республиканец от штата Аляска Лиза Мурковски заявила о готовности Конгресса США использовать "власть кошелька", чтобы остановить попытки президента Дональда Трампа аннексировать Гренландию. Во время визита в Копенгаген она подчеркнула, что контроль за федеральными расходами является конституционным инструментом, который позволяет законодателям блокировать подобные инициативы Белого дома. Об этом пишет Politico, сообщает УНН.

Детали

Мурковски отметила, что Данию и Гренландию следует считать союзниками, а не активами для приобретения. Параллельно сенатор-демократ Крис Кунс сообщил о подготовке законопроекта, который ограничит право президента действовать односторонне в отношении территорий стран-членов НАТО.

Двухпартийная группа законодателей уже внесла соответствующий документ в Конгресс, чтобы предотвратить возможное вторжение.

Аргументы безопасности и дипломатический кризис

Крис Кунс также отверг аргументы Трампа о "насущной угрозе" со стороны России и Китая в Арктике, назвав их риторикой, не соответствующей действительности. Тем временем ситуация вокруг острова спровоцировала трансатлантический кризис: министры иностранных дел Дании и Гренландии уже провели переговоры в Белом доме с вице-президентом Дж. Д. Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, тогда как европейские страны начали развертывать войска в арктическом регионе.

