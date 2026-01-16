Сенатор Мурковски угрожает заблокировать финансирование планов Трампа по Гренландии
Сенатор Лиза Мурковски заявила, что Конгресс США готов использовать "власть кошелька" для блокирования попыток Трампа аннексировать Гренландию. Демократы готовят законопроект, который ограничит односторонние действия президента в отношении территорий стран-членов НАТО.
Сенатор-республиканец от штата Аляска Лиза Мурковски заявила о готовности Конгресса США использовать "власть кошелька", чтобы остановить попытки президента Дональда Трампа аннексировать Гренландию. Во время визита в Копенгаген она подчеркнула, что контроль за федеральными расходами является конституционным инструментом, который позволяет законодателям блокировать подобные инициативы Белого дома. Об этом пишет Politico, сообщает УНН.
Мурковски отметила, что Данию и Гренландию следует считать союзниками, а не активами для приобретения. Параллельно сенатор-демократ Крис Кунс сообщил о подготовке законопроекта, который ограничит право президента действовать односторонне в отношении территорий стран-членов НАТО.
Двухпартийная группа законодателей уже внесла соответствующий документ в Конгресс, чтобы предотвратить возможное вторжение.
Аргументы безопасности и дипломатический кризис
Крис Кунс также отверг аргументы Трампа о "насущной угрозе" со стороны России и Китая в Арктике, назвав их риторикой, не соответствующей действительности. Тем временем ситуация вокруг острова спровоцировала трансатлантический кризис: министры иностранных дел Дании и Гренландии уже провели переговоры в Белом доме с вице-президентом Дж. Д. Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, тогда как европейские страны начали развертывать войска в арктическом регионе.
