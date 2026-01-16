$43.180.08
Сенатор Мурковски угрожает заблокировать финансирование планов Трампа по Гренландии

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Сенатор Лиза Мурковски заявила, что Конгресс США готов использовать "власть кошелька" для блокирования попыток Трампа аннексировать Гренландию. Демократы готовят законопроект, который ограничит односторонние действия президента в отношении территорий стран-членов НАТО.

Сенатор Мурковски угрожает заблокировать финансирование планов Трампа по Гренландии

Сенатор-республиканец от штата Аляска Лиза Мурковски заявила о готовности Конгресса США использовать "власть кошелька", чтобы остановить попытки президента Дональда Трампа аннексировать Гренландию. Во время визита в Копенгаген она подчеркнула, что контроль за федеральными расходами является конституционным инструментом, который позволяет законодателям блокировать подобные инициативы Белого дома. Об этом пишет Politico, сообщает УНН.

Детали

Мурковски отметила, что Данию и Гренландию следует считать союзниками, а не активами для приобретения. Параллельно сенатор-демократ Крис Кунс сообщил о подготовке законопроекта, который ограничит право президента действовать односторонне в отношении территорий стран-членов НАТО.

Направление войск европейскими странами в Гренландию не повлияет на решение Трампа по острову - Белый дом15.01.26, 22:45 • 3488 просмотров

Двухпартийная группа законодателей уже внесла соответствующий документ в Конгресс, чтобы предотвратить возможное вторжение.

Аргументы безопасности и дипломатический кризис

Крис Кунс также отверг аргументы Трампа о "насущной угрозе" со стороны России и Китая в Арктике, назвав их риторикой, не соответствующей действительности. Тем временем ситуация вокруг острова спровоцировала трансатлантический кризис: министры иностранных дел Дании и Гренландии уже провели переговоры в Белом доме с вице-президентом Дж. Д. Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, тогда как европейские страны начали развертывать войска в арктическом регионе. 

Трамп угрожает пошлинами странам, не поддерживающим его планы по Гренландии16.01.26, 19:14 • 2240 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Аляска
Гренландия
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
НАТО
Крис Кунс
Дональд Трамп
Копенгаген
Дания
Китай