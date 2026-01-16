$43.180.08
Сенаторка Мурковскі погрожує заблокувати фінансування планів Трампа щодо Гренландії

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Сенаторка Ліза Мурковскі заявила, що Конгрес США готовий використати "владу гаманця" для блокування спроб Трампа анексувати Гренландію. Демократи готують законопроєкт, що обмежить односторонні дії президента щодо територій країн-членів НАТО.

Сенаторка Мурковскі погрожує заблокувати фінансування планів Трампа щодо Гренландії

Сенаторка-республіканка від штату Аляска Ліза Мурковскі заявила про готовність Конгресу США використати "владу гаманця", щоб зупинити спроби президента Дональда Трампа анексувати Гренландію. Під час візиту до Копенгагена вона наголосила, що контроль за федеральними витратами є конституційним інструментом, який дозволяє законодавцям блокувати подібні ініціативи Білого дому. Про це пише Politico, повідомляє УНН.

Деталі

Мурковскі зазначила, що Данію та Гренландію слід вважати союзниками, а не активами для придбання. Паралельно сенатор-демократ Кріс Кунс повідомив про підготовку законопроєкту, який обмежить право президента діяти односторонньо щодо територій країн-членів НАТО.

Направлення військ європейськими країнами до Гренландії не вплине на рішення Трампа щодо острова - Білий дім15.01.26, 22:45 • 3490 переглядiв

Двопартійна група законодавців уже внесла відповідний документ до Конгресу, щоб запобігти можливому вторгненню.

Безпекові аргументи та дипломатична криза

Кріс Кунс також відкинув аргументи Трампа про "нагальну загрозу" з боку росії та Китаю в Арктиці, назвавши їх риторикою, що не відповідає дійсності. Тим часом ситуація навколо острова спровокувала трансатлантичну кризу: міністри закордонних справ Данії та Гренландії вже провели переговори у Білому домі з віцепрезидентом Дж. Д. Венсом та держсекретарем Марко Рубіо, тоді як європейські країни почали розгортати війська в арктичному регіоні. 

Трамп погрожує митом країнам, які не підтримують його плани щодо Гренландії16.01.26, 19:14 • 2282 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Аляска
Ґренландія
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
Конгрес США
Білий дім
НАТО
Кріс Кунс
Дональд Трамп
Копенгаген
Данія
Китай