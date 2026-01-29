"Сейчас они просто притворяются": глава дипломатии ЕС заявила о важности подтолкнуть россию к настоящим переговорам

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что россию на переговорах представляют военные без мандата договариваться о мире как таковом, поэтому, очевидно, россияне несерьезно относятся к этому, и для европейцев важно, "чтобы мы действительно видели, что мы подталкиваем россию к настоящим переговорам". Об этом она заявила в четверг, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам, пишет УНН.

Детали

"Ну, опять же, если мы посмотрим на эти переговоры, то россию представляют военные, у которых нет никакого мандата договариваться о мире как таковом. Так что очевидно, что россияне не настроены серьезно на это. И для нас важно, чтобы мы действительно видели, что мы подталкиваем россию к настоящим переговорам. Сейчас они просто делают вид, что они их имеют", - сказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас, отвечая на вопрос, будут ли европейцы вовлечены в новый раунд переговоров США, Украины и рф, запланированный на воскресенье, или снова будут наблюдать со стороны.

"Мы видим, как они усиливают свои атаки на Украину, потому что они не могут делать шаги на поле боя, поэтому они атакуют гражданских лиц. В октябре количество гражданских целей составляло 93 процента. Я думаю, что сейчас это намного, намного больше. Так что россия атакует больницы, школы, здания ведомств, критическую инфраструктуру, энергетическую инфраструктуру, чтобы бомбить и замораживать украинцев до капитуляции. И мы действительно должны быть очень четкими в этом", - отметила Каллас.

