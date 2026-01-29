"Зараз вони просто вдають": голова дипломатії ЄС заявила про важливість підштовхнути росію до справжніх переговорів

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що росію на переговорах представляють військові без мандату домовлятися про мир як такий, тож, вочевидь, росіяни несерйозно ставляться до цього, і для європейців важливо, "щоб ми дійсно бачили, що ми підштовхуємо росію до справжніх переговорів". Про це вона заявила у четвер, прибувши на засідання Ради ЄС із закордонних справ, пише УНН.

Деталі

"Ну, знову ж таки, якщо ми подивимося на ці переговори, то росію представляють військові, які не мають жодного мандату домовлятися про мир як такий. Тож очевидно, що росіяни не налаштовані серйозно на це. І для нас важливо, щоб ми дійсно бачили, що ми підштовхуємо росію до справжніх переговорів. Зараз вони просто вдають, що вони їх мають", - сказала голова дипломатії ЄС Кая Каллас, відповідаючи на запитання, чи будуть європейці залучені у новий раунд переговорів США, України та рф, запланований на неділю, чи знову спостерігатимуть збоку.

"Ми бачимо, як вони посилюють свої атаки на Україну, тому що вони не можуть робити кроки на полі бою, тому вони атакують цивільних осіб. У жовтні кількість цивільних цілей становила 93 відсотки. Я думаю, що зараз це набагато, набагато більше. Тож росія атакує лікарні, школи, будівлі відомств, критичну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру, щоб бомбити та заморожувати українців до капітуляції. І ми дійсно повинні бути дуже чіткими щодо цього", - зазначила Каллас.

