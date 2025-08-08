Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки

8 августа в Киеве состоится прощание с украинской журналисткой Викторией Рощиной, погибшей во время пребывания в российском плену. Церемония начнется в 12:00 в Михайловском соборе и завершится в 14:00 на Байковом кладбище. В этой публикации УНН собрал все детали дела, результаты судебно-медицинской экспертизы и состояние расследования.

Прощание с Викторией Рощиной

8 августа 2025 года в Киеве состоится церемония прощания с украинской журналисткой Викторией Рощиной, погибшей в российском плену. Похоронные мероприятия начнутся в 12:00 в Михайловском соборе, далее в 13:00 церемония прощания на Майдане Независимости, а завершатся в 14:00 на Байковом кладбище. Организаторами прощания стали коллеги Виктории из нескольких редакций, с которыми она сотрудничала.

Рощина умерла в российском плену из-за пыток

Виктория Рощина пропала без вести 3 августа 2023 года во время поездки на временно оккупированные территории. Только в мае 2024 года Россия официально подтвердила ее нахождение под арестом. В феврале 2025 года тело журналистки было передано Украине как "неопознанное тело мужского пола".

В феврале 2025 года была назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, имеющихся телесных повреждений и характера их причинения.

По ее результатам на теле погибшей были обнаружены многочисленные признаки пыток и жестокого обращения, в частности ссадины и кровоизлияния на различных частях тела, сломанное ребро и возможные следы от применения электротока. Однако из-за состояния тела первоначально не удалось установить причины смерти. Поэтому были отобраны необходимые образцы и сейчас решается вопрос о проведении дополнительной судебно-медицинской экспертизы с участием французских экспертов для установления причин смерти и характера выявленных телесных повреждений.

Расследователи сообщают, что тело журналистки после обмена было легче и меньше остальных. В Forbidden Stories отмечают, что тело вернули с несколькими удаленными частями мозга, гортани и глазных яблок. Расследователи объясняют, что такие повреждения могли быть нанесены для того, чтобы скрыть тот факт, что смерть наступила в результате удушения или удушья.

В связи с этим Офис Генерального прокурора Украины объявил о подозрении бывшему начальнику СИЗО №2 в Таганроге РФ за жестокое обращение с гражданскими. По инкриминируемой статье предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

Отмечается, что в СИЗО № 2 она подвергалась системным пыткам, побоям, унижениям, угрозам, жестким ограничениям в доступе к медицинской помощи, питьевой воде и пище. Кроме этого, к ней применялись физические наказания и психологическое давление с требованием сотрудничества с администрацией учреждения.

Как отметили прокуроры, подозреваемый осознавал, что журналистка является гражданским лицом, участия в вооруженном конфликте не принимала и имеет соответствующий статус, гарантированный ей международным гуманитарным правом, однако сознательно нарушил нормы Женевской конвенции и других международных договоров. Сейчас устанавливаются все лица, причастные к преступлениям в отношении украинской журналистки.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поставил на голосование предложение о предварительной поддержке депутатского запроса к Президенту Украины группы народных депутатов о присвоении звания Герой Украины журналистке Виктории Рощиной (посмертно). Предложение поддержали 247 народных депутатов.

Владимир Зеленский наградил Рощину, погибшую из-за пыток в российском плену, орденом Свободы.

Сколько журналистов побывали в российском плену

По данным отдела мониторинга свободы слова Института массовой информации, с начала 2014 года не менее 112 журналистов, как украинских, так и иностранных.

Часть из них уже была освобождена, а другие до сих пор остаются в неволе. Родственники пленных часто боятся открыто рассказывать об условиях содержания, поскольку им якобы запрещено это делать, чтобы не ухудшать условия тех, кто еще находится в неволе. Однако публичное освещение фактов о пытках, голодании и отсутствии медицинской помощи может стимулировать международные организации и западные страны усилить давление на Россию с целью ускорения освобождения украинских заложников.

По данным ИМИ, с начала полномасштабного вторжения России в Украину было зафиксировано 664 преступления против журналистов и медиа. В результате агрессии погибло почти медийщиков, из которых 12 – при исполнении профессиональных обязанностей.

