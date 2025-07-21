В СБУ подтвердили проверку в САП относительно соблюдения законодательства о гостайне

Служба безопасности Украины начала комплексную проверку в Специализированной антикоррупционной прокуратуре относительно соблюдения законодательства о государственной тайне. Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает УНН.

Детали

Проверка происходит в рамках и способом, предусмотренными законодательством, в частности статьей 37 Закона "О государственной тайне".

В то же время в СБУ заявили, что не получали доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также о спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП. Проверка не предусматривает ознакомления с содержанием таких документов в целом, заявили в Службе безопасности Украины.

Заявления о возможном раскрытии представителями СБУ информации относительно негласных следственных действий, которые проводят НАБУ и САП, являются безосновательными и манипулятивными - отметили в СБУ.

Там также уточнили, что проведение неотложных следственных действий без определения суда "не является нарушением Закона – в случаях, когда получение таких определений может привести к утечке информации и, в частности, помешать проведению спецопераций в рамках расследований относительно сотрудничества со страной - агрессором".

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Напомним

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре утром 21 июля заявили, что СБУ пришла к ним с проверкой соблюдения законодательства о гостайне.

Ранее УНН со ссылкой на свои источники сообщал, что Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора проводят спецоперацию по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины. Детективам инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с рф, коррупционные действия в интересах олигархов и т.д. В частности, уже известно, что был задержан руководитель одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро Руслан Магамедрасулов. Его подозревают в пособничестве рф.

Также троим сотрудникам НАБУ объявили подозрение за нарушение правил дорожного движения, что привело к травмированию людей.

НАБУ в свою очередь сообщало о по меньшей мере 70 обысках, проводимых СБУ, ГБР и ОГП в отношении сотрудников НАБУ.

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