У СБУ підтвердили перевірку в САП щодо дотримання законодавства про держтаємницю

Служба безпеки України розпочала комплексну перевірку у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі щодо дотримання законодавства про державну таємницю. Про це повідомив пресцентр СБУ, передає УНН.

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Перевірка відбувається в межах та спосіб, передбаченими законодавством, зокрема статею 37 Закону "Про державну таємницю".

Водночас в СБУ заявили, що не отримували доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також про спецоперації, які проводять НАБУ і САП. Перевірка не передбачає ознайомлення зі змістом таких документів в цілому, заявили в Службі безпеки України.

Заяви про можливе розкриття представниками СБУ інформації щодо негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і САП, є безпідставними і маніпулятивними - зазначили в СБУ.

Там також уточнили, що проведення невідкладних слідчих дій без ухвали суду "не є порушенням Закону – у випадках, коли отримання таких ухвал може спричинити витік інформації та, зокрема, зашкодити проведенню спецоперацій в рамках розслідувань щодо співпраці з країною - агресором".

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Нагадаємо

В Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вранці 21 липня заявили, що СБУ прийшла до них з перевіркою дотримання законодавства про держтаємницю.

Раніше УНН із посиланням на свої джерела повідомляв, що Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора проводять спецоперацію із нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України. Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з рф, корупційні дії в інтересах олігархів тощо. Зокрема вже відомо, що був затриманий керівник одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро Руслан Магамедрасулов. Його підозрюють у пособництві рф.

Також трьом працівникам НАБУ оголосили підозру за порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей.

НАБУ своєю чергою повідомляло про щонайменше 70 обшуків, що проводяться СБУ, ДБР та ОГП стосовно співробітників НАБУ.

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