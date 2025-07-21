Обшуки без судових ухвал у підозрюваних в держзраді виправдані - нардеп Власенко

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора сьогодні провели низку слідчих дій в межах розслідування кримінального провадження про державну зраду, у якому фігурантами є, зокрема, співробітники Національного антикорупційного бюро. У НАБУ заявили, що слідчі дії відбувалися без ухвал суду. У коментарі УНН народний депутат, голова комітету ВР з державного будівництва, юрист Сергій Власенко пояснив, що проведення слідчих дій без ухвал суду не суперечить закону, а коли йдеться про розслідування державної зради - є виправданим.

Ми ж останнім часом теж були свідками декількох кримінальних проваджень, де відбувалися витоки з судової системи про певні слідчі дії, які проводяться з фігурантами, звичайно. Тому це може бути обґрунтуванням, тим більше, коли мова йде про зв'язки з російською федерацією, зв'язки з Януковичем і так далі, і так далі. Звичайно, що це виправдана історія - вважає Власенко.

Нардеп нагадав, що стаття 208 Кримінального процесуального кодексу України надає можливості на затримання підозрюваного та проведення слідчих дій без судових ухвал, які надають на це дозвіл.

Він нагадав, що НАБУ і САП самі доволі часто вдаються до застосування цієї норми. Водночас він висловив сподівання, що правоохоронці нададуть більше інформації щодо обставин цієї справи.

Нагадаємо

Офіс Генерального прокурора та СБУ затримали Руслана Магамедрасулова, керівника територіального управління детективів НАБУ, за підозрою у пособництві рф. Його звинувачують у посередництві в продажу технічної коноплі до Дагестану, вирощеної його батьком.

Одного із керівників детективів НАБУ затримано за пособництво рф - прокуратура

Також під час розслідування правоохоронці встановили, що високопосадовець Бюро мав тісний контакт із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який втік з країни і співпрацює зі спецслужбами рф та впливає на діяльність НАБУ.

Нардеп ОПЗЖ Христенко викритий як резидент фсб, що впливав на НАБУ

Наразі перевіряється інформація щодо контактів Руслана Магамедрасулова з російськими спецслужбами та передачі їм таємної інформації, у тому числі щодо розслідування справ.

Високопосадовцю НАБУ готується повідомлення про підозру в пособництві державі-агресору за ст. 111-2 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Вживаються комплексні заходи для з’ясування усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.