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Обыски без судебных постановлений у подозреваемых в госизмене оправданы - нардеп Власенко
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Обыски без судебных постановлений у подозреваемых в госизмене оправданы - нардеп Власенко
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Обыски без судебных постановлений у подозреваемых в госизмене оправданы - нардеп Власенко

Киев • УНН

 • 1734 просмотра

СБУ и Офис Генпрокурора провели следственные действия по делу о госизмене, где фигурируют сотрудники НАБУ. Нардеп Сергей Власенко объяснил, что такие действия без постановлений суда оправданы, особенно в делах, связанных с госизменой.

Обыски без судебных постановлений у подозреваемых в госизмене оправданы - нардеп Власенко

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора сегодня провели ряд следственных действий в рамках расследования уголовного производства о государственной измене, в котором фигурантами являются, в частности, сотрудники Национального антикоррупционного бюро. В НАБУ заявили, что следственные действия происходили без постановлений суда. В комментарии УНН народный депутат, глава комитета ВР по государственному строительству, юрист Сергей Власенко пояснил, что проведение следственных действий без постановлений суда не противоречит закону, а когда речь идет о расследовании государственной измены - является оправданным.

Мы же в последнее время тоже были свидетелями нескольких уголовных производств, где происходили утечки из судебной системы об определенных следственных действиях, которые проводятся с фигурантами, конечно. Поэтому это может быть обоснованием, тем более, когда речь идет о связях с российской федерацией, связях с Януковичем и так далее, и так далее. Конечно, это оправданная история

- считает Власенко.

Нардеп напомнил, что статья 208 Уголовного процессуального кодекса Украины предоставляет возможности для задержания подозреваемого и проведения следственных действий без судебных постановлений, которые предоставляют на это разрешение.

Он напомнил, что НАБУ и САП сами довольно часто прибегают к применению этой нормы. В то же время он выразил надежду, что правоохранители предоставят больше информации относительно обстоятельств этого дела.

Напомним

Офис Генерального прокурора и СБУ задержали Руслана Магамедрасулова, руководителя территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве рф. Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, выращенной его отцом.

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Также в ходе расследования правоохранители установили, что высокопоставленный чиновник Бюро имел тесный контакт с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который сбежал из страны и сотрудничает со спецслужбами рф и влияет на деятельность НАБУ.

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Сейчас проверяется информация относительно контактов Руслана Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передачи им секретной информации, в том числе относительно расследования дел.

Высокопоставленному чиновнику НАБУ готовится сообщение о подозрении в пособничестве государству-агрессору по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Принимаются комплексные меры для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
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