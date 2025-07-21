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Баганець: НАБУ найчастіше допускає витоки інформації щодо слідчих дій
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Баганець: НАБУ найчастіше допускає витоки інформації щодо слідчих дій
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Баганець: НАБУ найчастіше допускає витоки інформації щодо слідчих дій

Київ • УНН

 • 4830 перегляди

Колишній заступник Генпрокурора Олексій Баганець заявив, що НАБУ найчастіше допускає витоки інформації, виправдовуючи слідчі дії СБУ та ОГП без ухвали суду. Це пов'язано з розслідуванням справи про держзраду, де затримано керівника детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Баганець: НАБУ найчастіше допускає витоки інформації щодо слідчих дій

Національне антикорупційне бюро – це той орган досудового розслідування, який найчастіше допускає виток інформації. А тому проведення слідчих дій у її співробітників без ухвали суду – цілком виправдане. Таку думку у коментарі УНН вислови колишній заступник Генерального прокурора Олексій Баганець, коментуючи слідчі дії проведені СБУ та Офісом Генерального прокурора в рамках розслідування кримінального провадження за підозрою у державній зраді.

Юрист нагадав, що закон дозволяє проведення слідчих дій без ухвал суду, якщо, наприклад, є підстави вважати, що можуть бути знищені докази.

В частині того, що в результаті проведеного обшуку може бути витік інформації, так, звісно. Тому тут вірно зробили. І, до речі, вибачте, в нас НАБУ, мабуть, з усіх органів досудового розслідування найбільше допускає витоки інформації (нагадаємо, минулого року розгорівся скандал у зв’язку з появою інформації про витік даних досудового розслідування, пов’язаного з "Великим будівництвом", з Бюро, якому сприяли самі ж співробітники НАБУ – ред.). Їм не присуще, щоб вони дійсно забезпечували дотримання таємниці досудового розслідування. Аргумент у них дуже слабкий, що вони мають право оскаржити ці дії слідчих СБУ, погоджених прокурором

- вважає Баганець.

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Нагадаємо

Офіс Генерального прокурора та СБУ затримали Руслана Магамедрасулова, керівника територіального управління детективів НАБУ, за підозрою у пособництві рф. Його звинувачують у посередництві в продажу технічної коноплі до Дагестану, вирощеної його батьком.

Одного із керівників детективів НАБУ затримано за пособництво рф - прокуратура21.07.25, 09:52 • 4730 переглядiв

Також під час розслідування правоохоронці встановили, що високопосадовець Бюро мав тісний контакт із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який втік з країни і співпрацює зі спецслужбами рф та впливає на діяльність НАБУ.

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Наразі перевіряється інформація щодо контактів Руслана Магамедрасулова з російськими спецслужбами та передачі їм таємної інформації, у тому числі щодо розслідування справ.

Високопосадовцю НАБУ готується повідомлення про підозру в пособництві державі-агресору за ст. 111-2 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Вживаються комплексні заходи для з’ясування усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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