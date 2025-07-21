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Баганец: НАБУ чаще всего допускает утечки информации о следственных действиях
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Баганец: НАБУ чаще всего допускает утечки информации о следственных действиях
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Баганец: НАБУ чаще всего допускает утечки информации о следственных действиях

Киев • УНН

 • 1418 просмотра

Бывший заместитель Генпрокурора Алексей Баганец заявил, что НАБУ чаще всего допускает утечки информации, оправдывая следственные действия СБУ и ОГП без постановления суда. Это связано с расследованием дела о госизмене, где задержан руководитель детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов.

Баганец: НАБУ чаще всего допускает утечки информации о следственных действиях

Национальное антикоррупционное бюро – это тот орган досудебного расследования, который чаще всего допускает утечку информации. А потому проведение следственных действий у ее сотрудников без определения суда – вполне оправдано. Такое мнение в комментарии УНН высказал бывший заместитель Генерального прокурора Алексей Баганец, комментируя следственные действия, проведенные СБУ и Офисом Генерального прокурора в рамках расследования уголовного производства по подозрению в государственной измене.

Юрист напомнил, что закон разрешает проведение следственных действий без определений суда, если, например, есть основания полагать, что могут быть уничтожены доказательства.

В части того, что в результате проведенного обыска может быть утечка информации, да, конечно. Поэтому здесь верно поступили. И, кстати, извините, у нас НАБУ, пожалуй, из всех органов досудебного расследования больше всего допускает утечки информации (напомним, в прошлом году разгорелся скандал в связи с появлением информации об утечке данных досудебного расследования, связанного с "Большим строительством", из Бюро, которому способствовали сами же сотрудники НАБУ – ред.). Им не присуще, чтобы они действительно обеспечивали соблюдение тайны досудебного расследования. Аргумент у них очень слабый, что они имеют право обжаловать эти действия следователей СБУ, согласованных прокурором

- считает Баганец.

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Напомним

Офис Генерального прокурора и СБУ задержали Руслана Магамедрасулова, руководителя территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве рф. Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, выращенной его отцом.

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Также в ходе расследования правоохранители установили, что высокопоставленный чиновник Бюро имел тесный контакт с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который сбежал из страны и сотрудничает со спецслужбами рф и влияет на деятельность НАБУ.

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Сейчас проверяется информация о контактах Руслана Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передаче им секретной информации, в том числе по расследованию дел.

Высокопоставленному чиновнику НАБУ готовится сообщение о подозрении в пособничестве государству-агрессору по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Принимаются комплексные меры для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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