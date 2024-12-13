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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сборная Украины получила соперников в отборе к ЧМ-2026, а FIFA вляпалась в очередной скандал

Сборная Украины получила соперников в отборе к ЧМ-2026, а FIFA вляпалась в очередной скандал

Киев  •  УНН

 • 3481 просмотра

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Сборная Украины попала в группу D с Францией/Хорватией, Исландией и Азербайджаном в отборе на ЧМ-2026. Во время жеребьевки ФИФА продемонстрировала карту Украины без Крыма.

В пятницу, 13 декабря в Цюрихе состоялась жеребьевка группового этапа отбора ЧМ-2026 в зоне УЕФА, по итогам которого своих соперников узнала и национальная сборная Украины.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, передает УНН.

детали

Как сообщили в УАФ, сборная Украины на отборе к Чемпионату мира-2026 года сыграет в группе вместе с Исландией, Азербайджаном и победителем противостояния Франция/Хорватия в Лиге наций.

Дополнение

Всего участие в отборе на ЧМ-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в Канаде, Мексике и США, примут 54 команды. Сборные разделили на шесть корзин по итогу выступлений в сезоне Лиги наций 2024/25 и позиций в рейтинге ФИФА.

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Украина попала во вторую корзину.

Группы в отборе выглядят следующим образом:

группа А:

победитель Германия/Италия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург;

группа В:

Швейцария, Швеция, Словения, Косово;

группа С:

побежден Португалия/Дания, Греция, Шотландия, Беларусь;

группа D:

победитель Франция/Хорватия, Украина, Исландия, Азербайджан;

группа Е:

победитель Испания/Нидерланды, Турция, Грузия, Болгария;

группа F:

победитель Португалия/Дания, Венгрия, Ирландия, Армения;

группа G:

побежден Испания/Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва, Мальта;

группа H:

Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино;

группа I:

побежден Германия/Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдова;

группа J:

Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн;

группа К:

Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра;

группа L:

победитель Франция / Хорватия, Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар.

Отбор в европейской зоне продлится с марта 2025-го по март 2026 года и будет состоять из двух раундов. Команды будут соревноваться за 16 путевок на чемпионат мира. ЧМ-2026 - первый в истории мундиаль, в финальной части которого сыграют 48 сборных (до этого было 36 команд).

Будут сформированы 12 групп по четыре команды. Две первые сборные из каждой группы и восемь лучших третьих команд выйдут в 1/16 финала.

Во время жеребьевки ФИФА вляпалась в очередной скандал. Демонстрируя страны, которые не могут встретиться между собой в квалификации, ФИФА показала контуры Украины без Крыма.

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Напомним

В 2022 году сборная Аргентины впервые с 1986 года стала чемпионом мира по футболу, обыграв Францию. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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