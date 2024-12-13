Сборная Украины получила соперников в отборе к ЧМ-2026, а FIFA вляпалась в очередной скандал
Киев • УНН
Сборная Украины попала в группу D с Францией/Хорватией, Исландией и Азербайджаном в отборе на ЧМ-2026. Во время жеребьевки ФИФА продемонстрировала карту Украины без Крыма.
В пятницу, 13 декабря в Цюрихе состоялась жеребьевка группового этапа отбора ЧМ-2026 в зоне УЕФА, по итогам которого своих соперников узнала и национальная сборная Украины.
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, передает УНН.
детали
Как сообщили в УАФ, сборная Украины на отборе к Чемпионату мира-2026 года сыграет в группе вместе с Исландией, Азербайджаном и победителем противостояния Франция/Хорватия в Лиге наций.
Дополнение
Всего участие в отборе на ЧМ-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в Канаде, Мексике и США, примут 54 команды. Сборные разделили на шесть корзин по итогу выступлений в сезоне Лиги наций 2024/25 и позиций в рейтинге ФИФА.
Украина попала во вторую корзину.
Группы в отборе выглядят следующим образом:
группа А:
победитель Германия/Италия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург;
группа В:
Швейцария, Швеция, Словения, Косово;
группа С:
побежден Португалия/Дания, Греция, Шотландия, Беларусь;
группа D:
победитель Франция/Хорватия, Украина, Исландия, Азербайджан;
группа Е:
победитель Испания/Нидерланды, Турция, Грузия, Болгария;
группа F:
победитель Португалия/Дания, Венгрия, Ирландия, Армения;
группа G:
побежден Испания/Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва, Мальта;
группа H:
Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино;
группа I:
побежден Германия/Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдова;
группа J:
Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн;
группа К:
Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра;
группа L:
победитель Франция / Хорватия, Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар.
Отбор в европейской зоне продлится с марта 2025-го по март 2026 года и будет состоять из двух раундов. Команды будут соревноваться за 16 путевок на чемпионат мира. ЧМ-2026 - первый в истории мундиаль, в финальной части которого сыграют 48 сборных (до этого было 36 команд).
Будут сформированы 12 групп по четыре команды. Две первые сборные из каждой группы и восемь лучших третьих команд выйдут в 1/16 финала.
Во время жеребьевки ФИФА вляпалась в очередной скандал. Демонстрируя страны, которые не могут встретиться между собой в квалификации, ФИФА показала контуры Украины без Крыма.
Напомним
В 2022 году сборная Аргентины впервые с 1986 года стала чемпионом мира по футболу, обыграв Францию.