Аргентина перемогла на ЧС-2022

Основний час завершився з рахунком 2:2. Голами у складі аргентинців відзначилися Ліонель Мессі та Анхель Ді Марія. За французів дубль наприкінці другого тайму оформив Кіліан Мбаппе.

Збірні відіграли два додаткові тайми по 15 хвилин. У першому таймі додаткового часу Мессі знову вивів аргентинців уперед, проте Мбаппе зрівняв рахунок – 3:3.

Долю матчу вирішила серія пенальті де перемогу здобула збірна Аргентини з рахунком 4:2.