Аргентина победила на ЧМ-2022

Основное время завершилось со счетом 2:2. Голами в составе аргентинцев отметились Лионель Месси и Анхель Ди Мария. За французов дубль в концовке второго тайма оформил Килиан Мбаппе.

Сборные отыграли два дополнительных тайма по 15 минут. В первом тайме дополнительного времени Месси вновь вывел аргентинцев вперед, однако Мбаппе сравнял счет – 3:3.

Судьбу матча решила серия пенальти, где победу одержала сборная Аргентины со счетом 4:2.