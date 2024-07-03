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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сборная Турции выиграла у Австрии и пробилась в 1/4 финала ЧЕ-2024

Сборная Турции выиграла у Австрии и пробилась в 1/4 финала ЧЕ-2024

Киев  •  УНН

2 июля 2024, 23:52  •  71 просмотра

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Турция победила Австрию со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу 2024 года.

На матче в Лейпциге во вторник сборная Турции минимально переиграла Австрию со счетом 2:1, и вышла в 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу-2024, сообщает Суспільне. Спорт, передает УНН.

Детали

Сборная Турции открыла счет с углового на первой минуте матча, сборная Австрии в течение первого тайма создавала опасные, однако безуспешные моменты у ворот Турции.

Во втором тайме на 59-й минуте Турция со второго стандарта забила второй гол, который со своего углового на 69-й минуте парировала Австрия.

Последний шанс сравнять счет у Австрии возник на последней минуте матча, однако он увенчался сейвом голкипера Турции.

Таким образом, сборная Нидерландов выходит на сборную Турции в 1/4 финала, матч состоится в Берлине в субботу, 6 июля.

Напомним,

ЧЕ-2024 по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи 1/4 финала состоятся в пятницу, встретятся сборные Испании и Германии, в тот же день сыграют Португалия и Франция. В субботу встретятся сборные Англии и Швейцарии, а также Нидерландов и Турции.

Сборная Нидерландов вышла в четвертьфинал Евро-2024, переиграв Румынию2 июля 2024, 19:47 • 8332 просмотра

Лилия Подоляк

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