Збірна Туреччини виграла у Австрії і пробилася до 1/4 фіналу ЧЄ-2024
Київ • УНН
Туреччина перемогла Австрію з рахунком 2:1 і вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату Європи з футболу 2024 року.
На матчі у Лейпцигу у вівторок збірна Туреччини мінімально переграла Австрію з рахунком 2:1, і вийшла до 1/4 фіналу Чемпіонату Європи з футболу-2024, повідомляє Суспільне. Спорт, передає УНН.
Деталі
Збірна Туреччини відкрила рахунок із кутового на першій хвилині матчу, збірна Австрії протягом першого тайму створювала небезпечні, проте безуспішні моменти біля воріт Туреччини.
У другому таймі на 59-й хвилині Туреччина з другого стандарту забила другий гол, який зі свого кутового на 69-й хвилині парирувала Австрія.
Останній шанс зрівняти рахунок у Австрії виник на останній хвилині матчу, однак він увінчався сейвом голкіпера Туреччини.
Таким чином, збірна Нідерландів виходить на збірну Туреччини у 1/4 фіналу, матч відбудеться у Берліні у суботу, 6 липня.
Нагадаємо
ЧЄ-2024 з футболу проходить у Німеччині з 14 червня по 14 липня 2024 року. Матчі 1/4 фіналу відбудуться у п'ятницю, зустрінуться збірні Іспанії та Німеччини, того ж дня зіграють Португалія та Франція. У суботу зустрінуться збірні Англії та Швейцарії, а також Нідерландів та Туреччини.
Збірна Нідерландів вийшла у чвертьфінал Євро-2024, перегравши Румунію02.07.24, 22:47 • 20283 перегляди