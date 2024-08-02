Со специального счета, открытого Национальным банком Украины, перечислили 36 млрд гривен на нужды обороны. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, пишет УНН.

По состоянию на 1 августа 2024 года на специальном счете, который Национальный банк Украины открыл 24 февраля 2022 года для поддержки оборонных сил, остаток средств превышает 1,3 миллиарда гривен.

В течение последнего месяца на этот счет было зачислено более 183 миллионов гривен. Всего с момента начала войны общая сумма взносов составила более 37 миллиардов гривен.

Взносы осуществлялись как украинскими гражданами и предприятиями, так и международным сообществом, включая такие страны как США, Великобритания, Германия, Швеция, Финляндия, Польша, Швейцария, Норвегия, Австралия, Франция, Канада, Болгария и Гонконг.

Из иностранных стран средства поступали в разных валютах (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, иены, швейцарские франки, злотые, австралийские доллары), в общем эквиваленте почти 16,2 миллиарда гривен.

С начала войны Национальный банк перевел с этого счета более 35,9 миллиарда гривен на нужды обороны, в июле 2024 года - более 185,8 миллиона гривен, в частности:

на нужды Национальной гвардии Украины - более 1 443 млн грн;

на нужды Национальной полиции Украины - всего 1 650 млн грн;

на нужды Министерства обороны Украины - более 22 973 млн грн (04.07.2024 - 43,1 млн грн; 29.07.2024 - 800 тыс. грн);

на нужды Государственной пограничной службы Украины - более 1 014 млн грн (04.07.2024 - 13,5 млн грн);

на нужды Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины - более 7 200 млн грн (15.07.2024 - 12,0 млн грн; 31.07.2024 - 16,3 млн грн);

на нужды Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - более 156,2 млн грн;

на нужды СНБО Украины - 40,5 млн грн;

на нужды Государственной специальной службы транспорта - более 233 млн грн;

на нужды Службы безопасности Украины - более 548,2 млн грн;

на нужды воинских частей - более 652,9 млн грн (10.07.2024 - 100 млн грн).

Напомним

Украинцы в первом полугодии этого года активнее снимали деньги в банках, чем в прошлом году, сообщили в НБУ, объяснив это желанием людей сформировать определенный запас наличных для расчетов в условиях отключений электроэнергии.