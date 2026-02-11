россия стремительно теряет научный потенциал: патенты, инновации и университеты приходят в упадок - СВР

$43.030.02
Эксклюзив
09:46 • 1888 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
09:00 • 10269 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
06:59 • 14367 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 29945 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 32027 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 29452 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 30554 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 24716 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 19785 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 22902 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
Эксклюзивы
Эксклюзивы
Популярные новости
Дипломатические усилия США и Ирана зашли в тупик на фоне угрозы авиаударов11 февраля, 01:12 • 14303 просмотра
Директор национальной разведки США Тулси Габбард расформировывает спецгруппу по изучению иностранного влияния11 февраля, 04:40 • 5728 просмотра
Капитан судна NewNew Polar Bear не признал вину по делу о повреждении кабелей в Балтийском море05:23 • 10722 просмотра
Американские прокуроры не смогли предъявить обвинения законодателям-демократам за призыв к военным05:38 • 5388 просмотра
"В военное время это не бытовая коррупция": Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы на 2,6 млн грн в главном военном госпиталеVideo07:17 • 11272 просмотра
публикации
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
09:00 • 10269 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 32717 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 39357 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 35528 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 50364 просмотра
УНН Lite
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ08:43 • 3144 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 26391 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 28058 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 27328 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 52760 просмотра
россия стремительно теряет научный потенциал: патенты, инновации и университеты приходят в упадок - СВР

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Количество патентов в рф сократилось до минимума за более чем два десятилетия, а реальные инновации фактически исчезли. россия больше вкладывает в закупку чужих технологий, чем в развитие собственной науки.

россия стремительно теряет научный потенциал: патенты, инновации и университеты приходят в упадок - СВР
Фото: Служба внешней разведки Украины

российская наука находится в состоянии системного коллапса, который резко ускорился после начала полномасштабной войны против Украины. Количество патентов в рф сократилось до минимума за более чем два десятилетия, а реальные инновации фактически исчезли, уступив копированию чужих технологий. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

По данным разведки, количество выданных в россии патентов на научные изобретения и разработки упало на 25% и достигло самого низкого уровня с начала 2000-х годов. При этом официальная статистика инноваций создает ложное впечатление активности: в 2025 году российские компании заявили о внедрении 2725 "передовых технологий", однако лишь около 10% из них были действительно новыми. Остальные решения являются вторичными и давно используются за пределами рф.

Финансовая модель развития науки также свидетельствует о потере научного суверенитета. После начала так называемой "сво" расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы не превышают 1% ВВП. В то же время на импорт результатов таких работ россия ежегодно тратит около 1,5% ВВП, а с учетом ноу-хау - до 2%. Фактически государство больше вкладывает в закупку чужих технологий, чем в развитие собственной науки.

Текущий спад является следствием длительной деградации. Выход россии из Болонской системы в 2022 году вместе с международными санкциями изолировал ученых от сотрудничества с ведущими мировыми центрами. Хроническое недофинансирование и массовая эмиграция специалистов подорвали исследовательскую базу внутри страны. В ответ кремль ввел административные ограничения: ученых и преподавателей обязали согласовывать поездки в "недружественные" страны. В этот список входят 49 государств, в том числе страны ЕС, G7 и ключевые научные центры Восточной Азии, что фактически означает почти полную международную изоляцию.

Последствия этой политики отражаются и в международных рейтингах. В рейтинге научной деятельности Лейденского университета за 2025 год ни одно российское высшее учебное заведение не попало в первую двухсотку. Лучший результат показал московский государственный университет, который занял лишь 227 место. За год он потерял 12 позиций, а с 2021 года - 29 ступеней, что подтверждает системное падение российской академической науки.

Напомним

Экономика рф переживает глубочайший кризис за последние 20 лет, что может вынудить Кремль пересмотреть экономическую политику. По итогам 2025 года зафиксировано резкое замедление промышленного роста и рекордный бюджетный дефицит.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости МираТехнологии
Санкции
Техника
Государственный бюджет
Военное положение
Война в Украине
Служба внешней разведки Украины
Европейский Союз
Украина