Фото: Служба внешней разведки Украины

российская наука находится в состоянии системного коллапса, который резко ускорился после начала полномасштабной войны против Украины. Количество патентов в рф сократилось до минимума за более чем два десятилетия, а реальные инновации фактически исчезли, уступив копированию чужих технологий. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

По данным разведки, количество выданных в россии патентов на научные изобретения и разработки упало на 25% и достигло самого низкого уровня с начала 2000-х годов. При этом официальная статистика инноваций создает ложное впечатление активности: в 2025 году российские компании заявили о внедрении 2725 "передовых технологий", однако лишь около 10% из них были действительно новыми. Остальные решения являются вторичными и давно используются за пределами рф.

Финансовая модель развития науки также свидетельствует о потере научного суверенитета. После начала так называемой "сво" расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы не превышают 1% ВВП. В то же время на импорт результатов таких работ россия ежегодно тратит около 1,5% ВВП, а с учетом ноу-хау - до 2%. Фактически государство больше вкладывает в закупку чужих технологий, чем в развитие собственной науки.

Текущий спад является следствием длительной деградации. Выход россии из Болонской системы в 2022 году вместе с международными санкциями изолировал ученых от сотрудничества с ведущими мировыми центрами. Хроническое недофинансирование и массовая эмиграция специалистов подорвали исследовательскую базу внутри страны. В ответ кремль ввел административные ограничения: ученых и преподавателей обязали согласовывать поездки в "недружественные" страны. В этот список входят 49 государств, в том числе страны ЕС, G7 и ключевые научные центры Восточной Азии, что фактически означает почти полную международную изоляцию.

Последствия этой политики отражаются и в международных рейтингах. В рейтинге научной деятельности Лейденского университета за 2025 год ни одно российское высшее учебное заведение не попало в первую двухсотку. Лучший результат показал московский государственный университет, который занял лишь 227 место. За год он потерял 12 позиций, а с 2021 года - 29 ступеней, что подтверждает системное падение российской академической науки.

Напомним

Экономика рф переживает глубочайший кризис за последние 20 лет, что может вынудить Кремль пересмотреть экономическую политику. По итогам 2025 года зафиксировано резкое замедление промышленного роста и рекордный бюджетный дефицит.